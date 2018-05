Når det kommer til hans ministervirke, er han stadig ung i gårde. Men når det kommer til boligmarkedet, så har han allerede sejret.

Jakob Ellemann-Jensen, den nyudnævnte miljø- og fødevareminister, solgte nemlig ikke alene sin villalejlighed på sølle 51 dage - han solgte den også til præcis den pris, han forventede at få.

5.995.000 kroner havde han sat de 114 kvadratmeter til salg for - og de 5.995.000 kroner fik han så også for sin nu forhenværende bolig i Gentofte nord for København. Det skriver Boliga Kendte.

For Jakob Ellemann-Jensen byder dette forår altså ikke kun på et nyt prestigefyldt job, men også på et nyt hjem.

Have og lejlighed i et

Den nu solgte villalejlighed var i to etager - det nederste plan på villaens 1. sal var med både stuk og roset, mens der på etagen over blandt andet var fritlagte bjælker.

For at få lidt frisk luft kan køberne enten sætte sig ud på en af de to altaner - eller gå i haven, der har både frugttræer og bærbuske.

Jakob Ellemann-Jensen blev udnævnt til minister på månedens anden dag. Før det var han politisk ordfører for Venstre.