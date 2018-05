De fleste håber nok, at der går kort tid, fra huset får et digitalt til-salg-skilt plastret på de spritnye fotos på nettet, til det kan tages af igen.

Og de nuværende hussælgere kan da glæde sig over, at de trods alt har brugt ni dage mindre på markedet end sidste år. Således er den gennemsnitlige liggetid faldet til 289 dage, viser en opgørelse fra Boliga.*

Men der er stadigt store regionale forskelle på, hvor lang tid det tager at sælge et hus - og dermed hvor længe, at sælgerne skal have en hverdag, hvor huset konstant skal støves af, luftes ud og være klar til potentielle købere.

Fremgang på markedet

I Lemvig Kommune har husene således været til salg i 640 dage i snit - fire dage kortere end sidste år.

I løbet af samme tid ville sælgerne i Glostrup Kommune kunne sælge deres hus mere end otte gange. Her er den gennemsnitlige liggetid nemlig på 73 dage - noget af et fald fra sidste år, hvor de havde været på markedet i 101 dage.

At der er faldende liggetider, hænger sammen med, at der stadig spilles positive toner på markedet for villaer og rækkehuse:

»Parcelhusmarkedet er i pæn fremdrift med høj aktivitet og stigende priser. Boligmarkedet nyder helt generelt godt af et gunstigt økonomisk klima og lave realkreditrenter, da det øger appetitten på køb af bolig«, siger cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig, Realkredit Danmark til Boliga.

Venter prisstigninger

Og som det ofte er med udbud og efterspørgsel, så er det ikke økonomisk til købernes fordel, at der bliver handlet hurtigere.

Der forventes faktisk stigende priser på de danske villaer:

»Med udsigt til et fortsat økonomisk opsving herhjemme og et lavt renteniveau venter vi, at huspriserne vil stige med i omegnen af fire procent i år. Det er omtrent på linje med både regeringens og nationalbankens syn på boligmarkedet«, siger Christian Hilligsøe Heinig

Her kan du se, hvor længe husene har været til salg i din kommune

* Boliga har opgjort liggetiden på villa/rækkehuse per 15. april. Der er kun medtaget kommuner med minimum 20 udbud på dagen.