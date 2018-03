Forestil dig et hus. Et sommerhus, en villa eller måske en større ejendom. Billedet for dine øjne minder sikkert meget om de todimensionelle stregtegninger af lige vægge, et tag og en skorsten med masser af røg, du selv kreerede i dine helt unge dage.

Og selvom det måske også matcher de fleste af landets boliger, er der nogen ejendomme, der udfordrer det vinkelrette udtryk ganske betragteligt.

Her der er nemlig hverken mulighed for at have hjørnekontor eller indrette sig med det helt store moderskib af en hjørnesofa. Disse ejendomme er nemlig opført i noget mere utraditionelle buede eller ligefrem helt runde former.

Her kan du se fire runde huse, der for øjeblikket er udbudt til salg:

Hulvejen, Solrød Strand

Foto: Kjeldskov & Co. Foto: Kjeldskov & Co.

Denne villa i Solrød Strand har krævet, at der er blevet sat nogle ganske utraditionelle streger på plantegningen i salgsopstillingen. Formen er nemlig buet som en halvcirkel, der ikke efterlader mange hjørner til nullermændene at samle sig i.

Huset er ifølge Boliga til salg for 15,8 millioner kroner, og for det beløb får man blandt andet syv rum, kælder og carport.

Se villaen her.

Lucernevej, Tranekær

Lilienhoff Lilienhoff

Passer dine hjørneskabe og vinkelskrivebordet lidt for dårligt til den runde planløsning, kan det være, at det i stedet er feriedage og forlængede weekender, der skal tilbringes i runde omgivelser, som dem, der eksempelvis findes i sommerhuset her.

Ejendommen ligger i første række til stranden på det nordlige Langeland og er udover den buede facade også forsynet med gulvvarme og centralstøvsuger. Prisen på sommerhuset lyder på 5.595.000 kr.

Se sommerhuset her.

Margrethevej, Hellerup

Foto: Claus Borg & Partner Foto: Claus Borg & Partner

Midt i Hellerup ligger denne villa, der er opført i en ottekant, og som derfor skulle give gode muligheder for at tage den helt store "Nu er det jul igen"-runde gennem huset, når anden er indtaget juleaften.

Det er villalejligheden på husets første og anden sal, der er udbudt til salg. Her får man 326 kvadratmeter, som der er adgang til via ejendommens trappetårn. Prisen lyder ifølge oplysninger fra Boliga på 13,4 millioner kroner.

Se villalejligheden her.

Bellevuevej, Vejle

Set fra luften breder denne ejendom sig også over det meste af en cirkel, hvor der i den ene ende er spisestue, opholdstue og køkken - mens der 180 grader længere henne er teknikrum og blandt andet også en lade.

Boligen ligger med udsigt over Vejle Fjord og rummer over 300 kvadratmeter. Vil du sætte navnet nederst på skødet, skal der lægges 15 millioner kroner for huset, der er opført i 2002.

Huset er ejet af Bjarne Riis.

Se villaen her.