Tusindvis af boligejere har udsigt til markant højere renter, end de hidtil har været vant til.

Det er resultatet af ugens netop overståede rentetilpasningsauktioner for F1-, F3- og F5-lånene hos boligejere, der er kunder hos Nordea Kredit.

Også de øvrige realkreditinstitutter har i løbet af ugen afholdt auktioner, hvor der samlet set er blevet refinansieret lån for 89 mia. kr., som er relevante for omkring 52.000 familier og 5.600 virksomheder.

Mens renten på F1-lånet er uændret, står ydelsen på F3 og F5 til at stige til op mod 1.520 kr. pr. lånte million.

Og det er noget, der kan mærkes i budgettet hos de fleste familier, lyder det fra Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom og chefanalytiker i Nordea Kredit. Det er nemlig ikke ualmindeligt, at boligejere skylder både 2 og 3 mio. kr.

»Boligejere med F3- og F5-lån har fået fastsat en væsentligt højere rente end for henholdsvis tre og fem år siden, hvor lånene fik ny rente sidste gang. Mange familier vil derfor være nødt til at løbe budgettet igennem eller trække på opsparingen, for at få råd til at betale realkreditlånet,« siger hun i en kommentar.

Er man blandt de boligejere med ny rente, som træder i kraft fra 1. april, er der dog alligevel noget godt i vente.

»Boligejere kan glæde sig over, at renten allerede er på vej ned. Ved de to foregående rentetilpasningsauktioner i august og oktober er renten nemlig blevet fastsat til et højere niveau end i dag. Så selv om det selvfølgelig er træls, at renten ikke længere er negativ, så er stigningen trods alt ikke nær så slem, som hvis lånet havde fået ny rente for bare tre eller seks måneder siden,« siger boligøkonomen.

Ændring i den månedlige ydelse efter skat for et F1-, F3- og F5-lån med en restgæld på 1 mio. kr.