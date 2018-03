Det skal debatteres frem og tilbage. Skal vi eller ej?

Men noget tyder på, at monopolet bestående af Mads Steffensen, fruen Marianne Steffensen og ejendomsmægleren er nået frem til, at det var nødvendigt.

For nu er prisen på den folkekære radioværts hus endnu engang blevet justeret. Dermed vil man skulle slippe 3.850.000 kroner for at flytte ind i Steffensens stuer. Det skriver Boliga Kendte.

Det er anden justering, siden huset blev sat til salg i efteråret sidste år. Dengang lød prisen på 4.195.000 kroner. Og for pengene får man en bolig i halvandet plan og på 120 kvadratmeter - og så i "børnevenlige rammer i et fredeligt villakvarter nær Københavns pulserende liv", som man kan læse i salgsopstillingen.

Huset er en tidligere købmandsbutik, der nu er omdannet til en familievilla med flere værelser, køkken-alrum og en stue med brændeovn.

Fodboldbane i baghaven

Udendørsarealerne er også essentielle, når man taler huskøb. Og for alle med mulige mål i skoene er der godt nyt: for i enden af haven finder man en fodboldbane. Ikke noget man finder i hvert et hus - ud af de 31.575 udbudte huse på Boliga.dk, kan man kun få de de 129 frem, hvis man tilføjer "fodboldbane" til sin søgning.

Mads Steffensen har i mange år været vært på DR-succeser som Kender du typen? - ligesom han hjælper danskere med deres dilemmaer i Mads og monopolet. Sidste år sagde han dog op hos medie-mastodonten - han er dog fortsat som freelancer.

