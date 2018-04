Det er bonusboligen, der kommer som det ekstra krymmel på dine besiddelser. Fristedet, hvor man trække stikket fra hverdagens forpligtelser. Og måske også samlingspunktet for hele familien.

Et sommerhus falder nok i "nice to have" og ikke i "need to have"-kategorien. Men har man været på udkig efter ét, kan man glæde sig over, at det så sandelig har været muligt at trykke sælger gevaldigt på maven, når det handler om prisen.

Den gode nyhed for køberne er, at det stadig er muligt at få pæne afslag. Men den dårlige er, at det ikke er med helt så store afslag som tidligere. Rabatterne er nemlig skrumpet fra sidste år til i år.

Således blev et gennemsnitligt sommerhus handlet mellem september 2017 og februar 2018 solgt for 10,9 procent under den første udbudspris - altså den pris, som huset først trådte ud på boligmarkedet med. I samme periode et år tidligere var den samlede rabat på 12,8 procent. Det viser en opgørelse fra den uafhængige boligside Boliga.*

Køberne forhandler priserne ned

Men ikke alene kan sælger justere på prisen for at vække købernes interesse - der kommer ofte også et ekstra afslag på prisen, før køber sætter sin underskrift.

Der bliver nemlig i gennemsnit forhandlet 6,9 procent af den sidste udbudspris på sommerhusene, viser Boligas opgørelse.**

At der stadig er mulighed for at lande på en anden pris, end mægler har lovet sælger ved deres første møde, hænger sammen med, at det stadig er købers marked:

- Nedslagene er i bund og grund udtryk for, at sommerhusejerne er for optimistiske omkring prisen, når sommerhuset sættes til salg. Det er ikke så underligt, at der er optimisme hos sommerhusejerne, for udviklingen på sommerhusmarkedet har været rigtig positiv på det seneste, siger Signe Roed-Frederiksen, cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank.

- Antallet af handler slog rekorden sidste år og prisstigningen på sommerhuse blev den største i 10 år. Men på trods af den positive udvikling, så er sommerhusmarkedet fortsat købers marked mange steder i landet. Trods et stigende antal handler er der fortsat et stort udbud af sommerhuse til salg, særligt i de større jyske sommerhuskommuner, og det giver køberne gode kort på hånden, når prisen skal forhandles, siger hun.

Forhandlingsrabatten har også taget sig et dyk fra sidste år. Der fik køberne 7,9 procent i forhandlingsrabat.

Her er rabatbyerne

Der er dog visse kommuner, hvor der bliver givet væsentligt større rabatter end i andre.

Den højeste forhandlingsrabat i procent fik sommerhuskøberne forhandlet hjem i Frederikshavn Kommune, mens den laveste procentvise rabat blev opnået i Næstved Kommune.

Størst var det samlede nedslag i Vesthimmerlands Kommune.

Her kan du se, hvor meget køberne forhandlede prisen

Her kan du se, hvor stort det samlede afslag var

* Boliga har opgjort det samlede nedslag - forskellen mellem først kendte udbudspris og den endelige salgspris - i de to perioder. Der er kun medtaget kommuner med minimum 20 salg i perioden.

** Boliga har opgjort forhandlingsrabatten forskellen mellem sidst kendte udbudspris og den endelige salgspris (forhandlingsrabatten - i de to perioder. Der er kun medtaget kommuner med minimum 20 salg i perioden.