Priserne står stort set stille på boligmarkedet i øjeblikket.

Sådan lyder det fra Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit, der har kigget på Boligsidens nyeste tal for udviklingen på boligmarkedet i februar.

Den seneste måned er priserne på huse og ejerlejligheder steget med 0,1 pct. De forgangne måneder har heller ikke budt på de store prisstigninger, og derfor argumenterer boligøkonomen for, at boligpriserne i øjeblikket holder pause – årsagen er højere renter og inflation.

»Huspriserne står næsten stille, og har gjort det seneste halve år. Det skyldes de høje renter og den heftige inflation i 2022 og 2023, der udhulede danskernes købekraft,« lyder det fra Lise Nytoft Bergmann i en kommentar.

Den beskedne prisfremgang betyder, at et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter i februar blev solgt for 2.348.000 kr., hvilket er 3.000 kr. mindre end i januar.

Kigger man på ejerlejlighederne, kostede en gennemsnitlig lejlighed på 80 kvadratmeter i februar 2.744.000 kr. Det er 2.000 kr. mere end i januar.

»Da det ikke er præcis de samme boliger, der sælges i de enkelte måneder, anser vi det for at være en uændret udvikling i boligpriserne,« siger boligøkonomen.

Prisen på sommerhuse er faldet med 0,7 pct. i februar, men fordi den kolde vintermåned ikke er stor, når det gælder markedet for fritidshuse, skal man ifølge boligøkonomen være forsigtig med at tolke for hårdt på udviklingen lige nu.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

Læs også: Ask skal betale ejendomsskat for 19 naboer – men Vurderingsstyrelsen vil ikke rette fejlen

Læs også: 30-årige Sebastian med gylden boligfinte: Sådan har jeg fået ‘gratis’ sommerhus på Nordkysten