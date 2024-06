Sælgerne har fået blod på tanden.

For første gang siden sommeren 2019 er der nu over 36.000 huse til til salg i Danmark. Også udbuddet af ejerlejligheder og sommerhuse stiger, viser dugfriske tal fra Boligsiden.

Ved indgangen til juni var der helt præcis 36.224 huse med et til salg-skilt i forhaven. Det en stigning på 4,6 procent sammenlignet med begyndelsen af maj, og det betyder, at køberne har fået godt og vel 1.600 flere huse at vælge imellem.

»Vi har før set en stigning i antallet af huse til salg fra maj til juni i tidligere år, men en stigning på 4,6 procent ligger i den høje ende,« konstaterer Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Handelsaktiviten er ganske pæn, men tilstrømningen af nye boliger til salg overstiger simpelthen antallet af afsluttede handler, og det får udbuddet af huse til at stige.

»Der synes altså at herske en stor sælgerlyst blandt landets husejere,« siger Birgit Daetz

Antallet af huse til salg er steget fra maj til juni i alle regioner. Mest i Region Hovedstaden, hvor der nu er 6,4 procent flere huse at vælge imellem.

Også antallet af ejerlejligheder til salg er steget fra maj til juni, dog blot med 1,0 procent. Det betyder, at der ved indgangen til juni var 7.891 lejligheder at vælge imellem for køberne.

Antallet af lejligheder til salg stiger. Foto: Mathias Bojesen/Ritzau Scanpix Vis mere Antallet af lejligheder til salg stiger. Foto: Mathias Bojesen/Ritzau Scanpix

Stigningen i lejlighedsudbuddet er primært drevet af Aarhus, Odense og Aalborg kommuner, hvor der er kommet henholdsvis 3,3 procent, 3,1 procent og 1,2 procent flere ejerlejligheder til salg.

Anderledes ser det ud i Københavns Kommune, som har landets største marked for ejerlejligheder. Her var der blot 1.852 lejligheder til salg i starten af juni. Det er 5,1 procent færre, end der var til salg i starten af maj.

Det kan ifølge Birgit Daetz tyde på, at der er rift om de ejerlejligheder, der bliver sat til salg i Københavns Kommune. En delforklaring kan også være, at en del sælgere tager deres lejligheder af markedet, fordi deres ønskede salgspris ligger for langt fra købernes bud.

I april sendte sælgerne i København nemlig deres lejligheder til salg med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på hele 64.409 kroner, mens de reelle salgspris lød på 51.632 kroner pr. kvadratmeter. Det svarer til en forskel mellem udbudspris og salgspris på over en million kroner for en gennemsnitlig lejlighed på 80 kvadratmeter i Københavns Kommune.

Friske tal fra Home Boligbrief viser da også, at sælgerne i maj var nødt til at nærme sig køberne. Fra april til maj faldt salgspriserne på ejerlejligheder i Københavns Kommune nemlig med hele 2,9 procent svarende til 120.000 for en gennemsnitlig lejlighed på 80 kvadratmeter.

Sommerhuskøberne har fået meget mere at vælge mellem. Ved indgangen til juni var der 6.612 sommerhuse til salg. Det er stigning på hele 36,7 procent sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

