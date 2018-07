Det kan føles som om, at tiden er fløjet afsted, hvis man har brugt ferien i selskab med de fiktive kriminalhelte Louise Rick og Camilla Lind.

Et mindre hæsblæsende tempo har deres skaber, kriminalforfatter Sara Blædel, været i, da hun skulle sælge sommerhuset. Men efter 606 dage er der endelig fundet en ny ejer af huset i feriebyen Hornbæk, og dronningen af de danske krimier har kunnet overdrage nøglerne til et nyt ejerhold.

Prisen endte på 3.795.000 kroner. Dermed måtte Sara Blædel acceptere et mindre afslag til sidst - selvom hun også undervejs i udbudsperioden havde justeret prisen. Da sommerhuset tilbage i oktober 2016 først kom til salg, var det nemlig til en pris på 4.600.000 kr. Det skriver Boliga Kendte.

Bolig-Blædel

Sara Blædel kommer dog ikke til at spendere ferier, fridage og måske skrivedage i et nyt ferieområde.

Forfatteren købte nemlig sidste år et sommerhus en kort gåtur fra det nu solgte. Man skal dog gå lidt nærmere vandet for at komme til det, for Sara Blædels "nye" sommerhus ligger direkte ud til stranden.

Dermed bliver hun også i Hornbæk - feriebyen, der ifølge en opgørelse fra Boliga.dk, sidste år var det næstdyreste sted i landet at købe sommerhus. Prismæssigt blev den kun overgået af Tisvilde et par badebyer derfra.

Sara Blædel har stor succes som forfatter. Hun har blandt andet skrevet krimiserien om Louise Rick og Camilla Lind, mens hun senest har udgivet to bøger om "bedemandens datter".

