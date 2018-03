Tålmodighed er en dyd.

Både når man skal svinge til højre og venter på, at børnehaven har passeret fodgængerfeltet, når der kun er én kasse åben i ulvetimen, og i visse dele af landet også, når huset skal sælges.

Der er nemlig en stribe danske kommuner, hvor køberne ikke bare har god tid - men rigtig, rigtig god tid til at beslutte sig, inden der skrives under på købsaftalen.

Helt nye tal fra boligsiden Boliga.dk viser nemlig, at det i løbet af det seneste år i gennemsnit har taget 300 dage eller mere at få villaerne og rækkehusene i fem danske kommuner solgt.

Det er huskøberne i Sønderborg, Assens, Struer og Morsø, der har været længst tid om at slå til. Her lyder den gennemsnitlige salgstid nemlig på mellem 300 og 322 dage.

Helt i front er dog Ærø i det Sydfynske Øhav, hvor det i løbet af det seneste år har taget 570 dage - godt og vel halvandet år - for køber og sælger at finde hinanden.

Ifølge Boliga-direktør Frederik Rovsing skyldes de lange salgstider, at der er væsentligt færre købere til ejendomme, som ligger uden for de større byer i provinsen.

- Derfor skal sælgerne ofte reducere prisen betragteligt, før de kan få solgt, og samtidig kan de stå med den udfordring, at køberne kan have svært ved at opnå realkreditfinansiering til boligkøb i de mindre byer og på de mindre øer. De må i stedet møde op med et kontantbeløb eller forsøge at optage finansiering på pantebrevsmarkedet, siger han.

10 år på markedet

Selvom det seneste års gennemsnitlige salgstider når op omkring halvandet år, er det langt fra de enkelte ejendomme, der netop nu indtager pladserne på markedets længste liggetider.

Ifølge Boligas oplysninger har de fem udbudte huse, der for øjeblikket har ligget længst tid til salg, nemlig tilbragt mellem godt 3.760 og 4.060 dage på markedet - eller sagt med andre ord: 10-11 år.*

Ikke meget tid til vægelsind

Det er dog ikke i alle landets afkroge, at der er tid til at lave den ekstra lange plus-minusliste, når man er blevet småforelsket i en villa.

På Københavns Vestegn har husene i løbet af det seneste år kun været mellem to og tre måneder om at finde nye ejere. Det er således i Albertslund, Tårnby, Vallensbæk, Hvidovre og Glostrup, at køberne har slået hurtigst til i løbet af de seneste 12 måneder.

Mens huskøberne i landets tre største byer; København, Aarhus og Odense har sagt det endelige "ja" til mæglerne efter henholdsvis 86, 109 og 123 dage.

Her kan du se boligerne, der har været til salg i over 10 år

*Boliga har data fra 2007 til i dag. Den gennemsnitlige salgstid i kommunerne er udregnet på baggrund af tinglyste offentlige salg i perioden februar 2017 - marts 2018.