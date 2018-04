Sidder du bare og opdaterer din browser igen og igen i håb om, at villaen på drømmeadressen udkommer under til salg-fanerne, men hidtil uden held?

Eller har der ligefrem været så meget til salg på samme vej, at du er gået hen og blevet bekymret for, at noget må være ravruskende galt?

Så kan der være noget om det.

For mens det på nogle danske gader er mere end halvdelen af husene, der har skiftet ejere mindst én gang i løbet af de seneste fem år.* Er der på en stribe andre veje ikke ét eneste hus, der har haft besøg af flyttesjakket i samme periode. Det skriver Boliga.dk.

»Det er ikke usædvanligt, at nogen gader og veje opnår nærmest kultstatus. Typisk er der en god grund, enten at der ikke er særligt meget trafik, en god udsigt eller at husene er historiske. Det er ganske enkelt gader, hvor mange gerne vil bo,« siger Thomas Hovgaard, der er relationschef hos Nybolig.

»At der i visse tilfælde er hyppig beboerudskiftning kan bl.a. skyldes, at boligerne her også er nemt omsættelige, og at gaden eller vejen bebos af folk i den alder, hvor skilsmisseraten er høj. Skilsmisser fører i mange tilfælde til, at boligen må sælges. Modsat ser vi også de klassiske sølvbryllupskvarterer, hvor folk bor i mange år, og hvor udskiftningen er lav,« siger Thomas Hovgaard.

Mest til salg

På Kristiansminde i det vestlige Roskilde er det hele 62 procent af vejens huse, der har skiftet navnet på dørskiltet siden 2013. Vejen er således det sted i landet, hvor der ifølge Boliga har været den største ejerudskiftning i perioden.

På vejen ligger der blandt andet en stribe rækkehuse opført i 00’erne, der også netop nu er en lille håndfuld af til salg til priser lige omkring tre millioner kroner.

Også på Kongefolden i Skanderborg, Abildvang i Brønshøj og Fru Krabbes Vej i Rønne på Bornholm har lidt mere end halvdelen af husene fået nye ejere i løbet af de seneste fem år.

Både på den royaltklingende adresse i Skanderborg og i København-bydelen er der ligeledes tale om veje med flere nyere huse. De huse der senest har været til salg på Bornholm-vejen tæller derimod primært mindre byhuse, der er opført omkring forrige århundredeskifte.

Omvendt ser det ud på godt 570 af de knap 19.200 adresser, der indgår i Boligas statistik. Her er det de samme mennesker, som man så for fem år siden, man vil få øje på, hvis man lurer ind over hækken netop nu. Der er nemlig ikke ét eneste hus på disse gader, der har fået nye ejere i løbet af de seneste fem år.

Her kan du se adresserne, hvor flest huse har skiftet ejer.

*Boliga har udregnet, hvor stor en procentdel af villaerne og rækkehusene på alle landets veje, der har skiftet hænder min. én gang i perioden 2013-2017. Der er kun medtaget veje med min. 20 huse med byggeår i 2008 eller tidligere.