De er hummeren på din grill, guffet på din isvaffel og det ekstra krydderi, der får hverdagen til at dufte lidt af weekend.

For når det kommer til dit hjem, er det også muligt at finde de perler, der får parcelhuset til at blegne - uden man nødvendigvis skal være arving i en succesfuld industrifamilie eller på en sjældent lukrativ bonusordning.

Det er husene, der maksimalt koster tre millioner kroner, men som ligner noget til en milliard. De huse, der giver dig muligheden for at få vaskeægte boligliebhaveri - på budget.

Boliga har her samlet 4 ekstraordinære boliger til max 3 millioner:

Skolegade i Nordborg

Foto: Jens Kæstel Vis mere Foto: Jens Kæstel

Plads og pragt går hånd i hånd i denne villa, der ikke alene tæller mange kvadratmeter - det er også af den særligt kønne slags.

Stuk, svungen trappe i hallen og stuer en suite. Det er et udpluk af det, man finder i denne villa - der også er moderniseret, så man blandt andet finder en spa på badeværelset og køkken-alrum.

Pris: 2.995.000 kr.

Se villaen her.

Horsensvej i Vejle

Foto: Home Horsens - Vejlevej v. Claus Bekker Vis mere Foto: Home Horsens - Vejlevej v. Claus Bekker

Du kommer hverken til at mangle plads eller anekdoter til dine gæster, hvis du køber denne jyske ejendom. Engum Mølle er nemlig blevet ombygget til en bolig med "charmen og sjælen bevaret."

250 kvadratmeter bolig får man at boltre sig på - og så kommer der dertil en havestue på størrelse med en klassisk to-værelses lejlighed.

Pris: 1.995.000 kr.

Se villaen her.

Oregårdvej i Bogense

Foto: danbolig Stokkendal og Rüsz Vis mere Foto: danbolig Stokkendal og Rüsz

Herskabsvilla, masser af plads og egen stald. Der er både godt nyt for hesteelskeren og herskabselskeren i denne fynske ejendom.

Bygherren havde ifølge salgsopstillingen drømmer om at bo i pomp og pragt. Og det kan man som den potentielle køber så nyde godt af i dag, hvor man blandt andet møder romerske søjler og løvehoveder, når man ankommer til ejendommen.

Pris: 1.695.000 kr.

Se villaen her.

Snaptunvej i Juelsminde



Foto: Home Horsens - Vejlevej v. Claus Bekker Vis mere Foto: Home Horsens - Vejlevej v. Claus Bekker

Udsigt til marker og fjord. Have med blomster, hyggekroge og rigeligt plads. Et stort hus med historie.

Ejendommen her er en tidligere skole, der nu er blevet moderniseret. Der er blandt andet opholdsstue med dobbelt fransk dør, spisestue og en hall med terrazzogulve.

Pris: 2.395.000 kr.

Se villaen her.