Har du nydt synet af Aarhus fra toppen gennem glas i alle regnbuens farver? Eller måske værdsat den maritime stemning på en tur over Cirkelbroen på Christianshavn?

Så har du allerede stiftet bekendtskab med kunstneren Olafur Elíasson. Og selvom der ikke lige er en regnbue på taget eller en cirkulær gangbro i baghaven, kan det være, at multi-kunstnerens hjem også giver udslag på din boligradar.

Den dansk-islandske kunsters hus i Hellerup lige nord for København er netop kommet til salg, og ønsker du at rykke ind på de knap 271 boligkvadratmeter, er det 22,5 millioner kroner, der skal betales.

Det giver ifølge tal fra Boliga en kvadratmeterpris på 83.000 kroner, hvilket er godt 25.000 kroner mere, end hvad områdets øvrige huse i gennemsnit er udbudt til salg for.

Den 1. april i år lød den gennemsnitlige udbudskvadratmeterpris i Hellerup nemlig på 57.650 kr. Og det gør Øresundsbyen til landets tredjedyreste postdistrikt.

Olafur Elíasson. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Olafur Elíasson. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Kunstnerhjem med underjordisk vandingsanlæg

Til gengæld for den høje pris får man et hjem i et af landets mest eksklusive boligområder, hvor Elíasson og fruen Marianne Krogh selv har tilføjet flere kunstneriske elementer.

Ifølge salgsopstillingen fra ejendomsmæglerkæden Ivan Eltoft Nielsen, der har huset til salg, tæller disse blandt andet en hoveddør, der er udskåret som en ugle, et reolsystem og en pejs, et trægelænder, et glasværk og de 17 specielt udvalgte træer i haven, der er genplantet med et underjordisk vandingsanlæg.

Herhjemme er Your Rainbow Panorama-værket på toppen af kunstmuseet Aros nok blandt Elíasson mest kendte, men han står også bag udstillinger og værker på nogle af verdens helt store kunstscener som MoMa i New York og Tate Modern i London.

