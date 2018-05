Du troede måske, du var havemenneske. Men da du stod på ottende time i haven med rosensaks og væskefyldte vabler i hænderne og havde forvandlet alskens vækster til halvafpillede stængler, var det pludselig ikke det samme, som den gang du sad i din lejlighed og drømte dig til ude-kvadratmeterne.

Men at være på vej i haven behøver ikke at være et marathon med riven. Allerede når du indtager boligmarkedets åbent hus-arrangementer på jagt efter en bopæl med grønne arealer til, kan du nemlig berede dig.

»Det er en god ide, at tænke lidt over sit ambitionsniveau, og hvad man gerne vil bruge en have til. Vil man bare ligge og slappe af, eller vil man dyrke ting og have en masse forskellige planter«, siger Louise Møller, der er havefaglig rådgiver hos Haveselskabet til Boliga.

»Er man i tvivl, om man er til havearbejdet, så start i det små fx med nogle krukker og højbede. Dyrk radisser eller kartofler - og få succes med de små projekter i stedet for at slå det helt store brød op. Hvis man så bliver grebet af havearbejdet, er man ikke i tvivl, det giver en så stor glæde, at den er svær at ignorere«, siger Louise Møller.

Det skal du forvente, når ejendomsmægleren skriver...

“Stærkt tilgroet”

»Forvent en have, der særligt i starten kræver en arbejdsindsats at få styr på. Det vil typisk også være haver, hvor der kan gemme sig nogle skjulte skatte, når man lige får gravet dem fri. Det kan fx være gamle træer, der giver en karakter, der svær at skabe, hvis man står med ny bar jord«, siger Louise Møller.

»Afhængigt af, hvad man gerne vil have ud af haven, skal man nok forvente nogle weekender med hårdt arbejde. Og har man et ønske om at anlægge bede og belægning, kræver det noget mere tid at få styr på sådan en have. Det kan være en rigtig god ide at få en havearkitekt med ind over fra start, så man får lagt en plan for haven, over hvad der skal bevares, og hvad der skal ryddes væk, og hvordan den skal designes fra start af«, siger Louise Møller.

“Vedligeholdelsesfri”

»Den vedligeholdelsesfrie have findes ikke. Men det er en indikation af, at der er tale om en nem - ofte enkel - have uden så mange forskellige elementer. Det behøver dog ikke være en kedelig have, fordi den er nem at vedligeholde. Der kan være mange træer og buske, der ikke kræver så meget, og bunddækkende planter, der gør det svært for ukrudt at komme op«, siger Louise Møller til Boliga.

»Hvis man ikke helt ved, om det er noget for en med en have, er det et godt sted at starte. Disse haver kræver ikke så meget, og hvis haveinteressen spirer, kan man bygge videre på haven og udvikle den.«

“Anlagt med masser af bede"

»Hvis man er havemenneske, er det rigtig dejligt med en have, hvor man fornemmer kærligheden til planter, og hvor der er blomster gennem hele sæsonen. Ofte er den slags haver også anlagt af folk, der ved noget om planterne - og det giver jo mulighed for, at de gamle ejere kan fortælle noget om haven, som du så kan bygge videre på«, siger Louise Møller fra Haveselskabet.

»Man skal selvfølgelig forvente at bruge noget mere tid på en anlagt have. Men hvis man fra start tænker, at den kræver meget, så kan man jo også justere ned. Så man omdanner de sirlige staude- og rosenbede, der kræver meget at holde, og eksempelvis udvider græsarealet«, siger Louise Møller.

