Det er netop nu, at der er sæson.

Alle planter er i fuldt flor, man behøver ikke skænke isolering en tanke, og den mest relevante transportafstand handler om, hvor langt der er til isbutikken. Altså er det sæson for sommerhuse.

Og solen er angiveligt også ved at bryde gennem skydækket i det ganske sommerhus-boligland. Der er nemlig færre fritidsboliger end tidligere, der er blevet sat ned i pris.

Tal fra den uafhængige boligside Boliga viser, at det på landsplan nu er lige over hvert tredje hus, der har fået nye cifre på prisen - 30,6 procent for at være præcis. Mens det sidste år var 33,1 procent af de udbudte fritidshuse og 38,9 procent tilbage i 2014.

»Efter en årrække med tørke på sommerhusmarkedet, går det nu godt. I 2017 var antallet af sommerhuse, som skiftede ejermand, det højeste i 10 år. Her i 2018 er farten aftaget en smule, men det er fortsat blevet betydeligt lysere tider i langt de fleste sommerhusområder«, siger Mira Lie Nielsen, boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit.

Det er i Læsø, Kerteminde og Vejle Kommune, at der var den højeste andel af sommerhuse, der var sat ned i pris. Mens den laveste andel er i Lejre, Aarhus og Silkeborg Kommune.

Solen bliver

Ligesom de højere temperaturer har bidt sig godt fast i år, så er forventningen, at fremgangen på sommerhusmarkedet nok gør sommervejret kunsten efter:

»Vi forventer også god gang i sommerhussalget i 2018, og priserne ventes i gennemsnit at øges med fem procent. Sommerhusene rider lige nu på en positiv bølge af økonomisk velpolstrede danskere, lave renter, bedre lånevilkår ved sommerhuskøb samt forbedrede forhold for udlejning. Alt sammen noget som også de kommende par år vil give medvind til vores lyst og muligheder for at købe sommerhuse«, siger Mira Lie Nielsen til Boliga.

