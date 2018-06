Den danske mediedarling og creme-dronning Andrea Elisabeth Rudolph har sammen med sin mand, Claus Møller Jakobsen, sat parrets kæmpestore lejlighed på Frederiksberg i København til salg.

Og vil du flytte ind på kvadratmeterne, der ligger på en sidegade til Frederiksberg Allé, er det en pæn sum penge, der skal betales.

Den 195 kvadratmeter store lejlighed er nemlig udbudt til salg for 11.250.000 kroner, hvilket ifølge Boligas oplysninger giver en kvadratmeterpris, der ligger lidt over de priser, som kommunens lejligheder ellers sælges for.

Ifølge tal fra boligsiden Boliga.dk bliver ejerlejligheder i Frederiksberg Kommune nemlig i gennemsnit solgt for godt 44.000 kroner pr. kvadratmeter, mens udbuds-kvadratmeterprisen på Rudolphs lejlighed løber op i næsten 57.692 kroner.

Liebhaveri i Danmarks dyreste lejligheds-kommune

De gennemsnitlige salgskvadratmeterpriser, som Frederiksberg oplever i år, placerer atter den mondæne hovedstadsenklave helt i top på listen over de dyreste kommuner i landet at investere i ejerlejligheder.

København og Gentofte - lige nord for hovedstaden - følger stærkt efter. I de to kommuner er årets ejerlejlighedshandler nemlig i gennemsnit gået i gennem for priser, der lyder på henholdsvis 39.657 og 37.860 kroner pr. kvadratmeter. Det viser tal fra Boliga.

Men det er ikke kun postnummeret, der er med til at gøre Rudolph-Jakobsen-familiens lejlighed eksklusiv. Mægleren beskriver kvadratmeterne som “udsøgt liebhaveri” og skriver videre i sin salgsannonce, at lejligheden er renoveret og blandt andet har loft til kip. Og så er der også både tagterrasse, altan og privat garage.

Andrea Elisabeth Rudolph har både charmeret danskerne som vært på de første sæsoner af danse-programmet Vild Med Dans, ligesom hun også har været vært på morgenradio - og altså i dag står bag roret i sin egen virksomhed med skønhedsprodukter.

Se lejligheden her.