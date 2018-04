Han har gennem sin karriere haft mange kasketter på; blandt andet skuespiller, tv-vært og lokalpolitiker. Men en af dem, han har kunnet iklæde sig de seneste måneder, har han nu taget af.

Hussælger er nemlig streget fra listen over "titler" hos filminstruktør Tomas Villum Jensen.

Han har solgt den villa, han har ejet siden 2004 - og i mange år delt med fruen Maria Montell plus deres børn. Det skriver Boliga Kendte.

Det krævede en justering i prisen på seks procent undervejs i udbudsperioden, og så et afslag i forhandlingerne på 145.000 kroner - men så var der også en ny ejer af huset. 7.850.000 kroner endte vedkommende med at betale for de 105 kvadratmeter idyl.

Huset ligger på Strandvejen i bydelen Skovshoved nord for København, og har ifølge beskrivelsen hos ejendomsmægleren bag salget, Claus Borg & Partner, været gennem en "gennemgribende renovering og fremstår overalt i en særdeles smagfuld stand med et væld af fine detaljer."

Kreativt par

Selvom Tomas Villum Jensen har et job, der nok er langt fra det normale, så minder hans boligsalg om de fleste andres. Det tog nemlig 127 dage at sælge huset - mens det sidste år ifølge Boliga i gennemsnit tog 112 dage at sælge i hans nu forhenværende postnummer, 2920 Charlottenlund.

Ægteparret Villum og Montell skal dog næppe til at pakke flyttekasserne. De er nemlig rykket længere nordpå til Humlebæk i Fredensborg Kommune, hvor Tomas Villum Jensen stillede op for Liberal Alliance til kommunalvalget sidste år.

Mest kendt er han dog som instruktør og skuespiller - blandt andet var han med i 'Drengene fra Sankt Petri' - mens Maria Montell er kendt som sangerinde.

Her kan du se fotos af det nu solgte hus.