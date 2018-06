Den seneste måned er sommervarmen væltet ind over vores lille land, og temperaturerne er røget langt over tyve grader. Med varmen vokser køerne til isbutikkerne og mængden af mennesker, der drikker kold rosé på fortovscaféerne.

De høje temperaturer sender også folk afsted på cyklen, i bilen og i toget mod køligere briser og kolde dråber - nemlig mod vandet. Men bor du ikke tæt på et af storbyens havnebade eller har en skøn strand som nabo, kan det være svært at få kølet kroppen af.

Der er dog stadig håb forude for vandglade sjæle, som ikke fristes af klor- og friturelugten i den lokale svømmehal: Køb et hus med pool. På den måde får du også bassinet helt for dig selv. Og selvom 'pengepung' og 'privat pool' ikke umiddelbart går hånd i hånd, så frygt ej:

Boliga har fundet fem boliger med pool til under 2 mio. kr.:

1. Hækkehusvej 58, 5250 Odense SV

Dette etplanshus ligger i et villakvarter i den fynske by Bellinge, godt et kvarters kørsel fra Odense centrum.

Huset ligger ganske vist på en ø, hvor der altså er vand til alle sider, men det er da langt lettere at hoppe i poolen i baghaven, som omkranses af en opholdsterrasse.

Pris: 1.985.000 kr.

2. Fjelstrupvej 9, 6920 Videbæk

Næste bolig på listen er en landejendom i Videbæk nær Herning. Her får du tre hektar jord i naturskønne omgivelser med bl.a. en have, en beachvolleybane, et bålområde og plads til dyrehold.

Og får du lidt sved på panden af at spille volley eller sidde for tæt på ilden med dit snobrød, er det bare om at hoppe i poolen og køle ned. Den runde, udendørs pool har renseanlæg og opvarmes af solceller.

Pris: 1.795.000 kr.

3. Københoved Skovvej 5, 6630 Rødding

I den sønderjyske stationsby Rødding ligger denne lystejendom. Inde som ude er der en hyggelig, landlig stemning og mange lækre detaljer; bl.a. et wellness-område med spabad indenfor, og udenfor er der et observatorium på seks kvadratmeter.

Sidst men ikke mindst er der naturligvis også en udendørs pool.

Pris: 1.395.000 kr.

4. Navervej 6, 6360 Tinglev

Listens fjerde bolig er denne liebhavervilla i Tinglev i Sønderjylland, som oprindeligt er fra 1975, men som er blevet sat i stand af de nuværende ejere, oplyser Boliga.

Boligen her har som den eneste på listen en indendørs pool. I forlængelse af pool-rummet er der sauna og et lækkert badeværelse med spabad.

Pris: 1.995.000 kr.

5. Brorsonsvej 2, 9320 Hjallerup

I Hjallerup i Nordjylland finder du listens sidste bolig med pool. Ejendommen her er fra 1977, og den er specialbygget af en murermester.

Den fine, vedligeholdte pool, hvis form minder om et ottetal, ligger i husets tilhørende skønne, grønne have. Tilbage er der kun at sige: 10-20-30-40-50-60-70-80-90-100-110, nu hopper vi i!

Pris: 1.995.000 kr.

