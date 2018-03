Visse mennesker elsker fornemmelsen af, at man hver måned sender en god sjat af lønnen af sted til realkreditinstituttet. Andre er slet ikke til det bundne liv som boligejer.

Men medmindre man som en fri lejesjæl også har en drøm om at bruge sine tempofyldte 20'ere, travle 30'ere og farverige 40'ere i forældrenes kælder, så kommer man næppe udenom, at der hver måned skal overføres et fast beløb til en udlejer.

Har man samtidig en smag for liebhaveri - og en pengepung af den tykkere slags - er der netop nu en lejebolig ledig, der nok ville få en til at lede efter det nemid, der efter et par forgæves forsøg kan give adgang til ens netbank.

For på Boligas lejeboligside, Lejnu.dk, finder man lige nu en nordsjællandsk villa der ligger helt i top på prisen - og derfor kan smykke sig titlen som Danmarks dyreste lejebolig.

Og flytter man ind, vil man fremover skulle betale 75.000 kroner i husleje hver eneste måned.

Kobbertårn og pejsestue

Men man får også liebhaveri i retur for de mange tusinde kroner.

Ikke alene er adressen på den rigtige side af Hellerups strandvej - det er den mod Øresund, forstås. Der er også fire etager med 500 kvadratmeter bolig at leve livet i.

Han man ikke møbler nok til at indrette den megen plads, så er der mulighed for at leje villaen med eller uden møbler - og det kræver nok en vis pondus, når der skal vælges sofa. Boligen er nemlig "en af områdets ældste og smukkeste palævillaer", som det ifølge Boliga beskrives af ejendomsmægleren Ivan Eltoft Nielsen.

Eksempelvis er der kobbertårn, træudskæringer, stuklofter og sildebensparketgulve - ligesom rummene blandt andet tæller køkken-alrum med pejs, opholdsstue, pejsestue og et kontor.

Og så selvfølgelig en have, man kan nyde det forhåbentligt forestående forår i - hvis man da ikke vil gå et par hundrede meter, der vil lede en ned til vandet.

