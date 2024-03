Hvis man spekulerede over, hvad man egentlig kan få for 114 millioner på det danske boligmarked, kan et gram af undringen nu få en ende.

Det var nemlig prisen på det omkring 10.000 kvadratmeter store Nordfeld Gods på Østmøn, der netop har skiftet hænder, skriver Sjællandske Nyheder.

Den nu tidligere godsejer Jens Haubroe har solgt den gigantiske ejendom, men man må formode, at han ikke skal sige endegyldigt farvel til jagtmarkerne.

Godset bliver i familien, da det er Jens Haubroes datter Kirstine Hvenegaard Haubroe, der overtager det, oplyser han selv til mediet.

»Der er tale om et generationsskifte,« siger Jens Haubroe.

Han ønsker dog ikke på familiens vegne at komme yderligere ind på den aftale, der er indgået.

Men handlen er ikke af ukompliceret karakter. Overdragelsen af skødet for godset indbefatter hele 24 forskellige ejendomme.

Nordfeld Gods har været i familiens hænder siden 1930.