Den tidligere FC Nordsjælland-, Aston Villa- og FC København-spiller, Jores Okore, kan glæde sig over, at karrieren som lejlighedssælger blev kort. En måned på markedet og en lille prisjustering var nemlig alt, der skulle til for at få den 25-årige fodboldspillers private hjemmebane i Valby solgt.

Okore, der skiftede til Aalborg-klubben AaB sidste år, udbød nemlig sin 107 kvadratmeter store lejlighed nær Valby Langgade til salg i december.

Dengang var prisen 3.695.000 kroner, men i januar i år justerede fodboldspilleren, der også har spillet flere kampe under den rød-hvide fane, prisen 200.000 kroner ned. Hvilket senere på måneden viste sig at være mere end nok til at finde en køber.

Efter beskedne 33 dage på markedet lykkedes det nemlig danbolig Frederiksberg, der har stået for salget, at finde lejlighedens nye ejere, som ifølge Boliga.dk endte med at give 3.565.000 kroner for den nybyggede lejlighed.

Dermed er lejligheden solgt godt to uger hurtigere end ejerlejlighederne i Valby gennemsnitlig skiftede ejere sidste år. Tal fra Boliga viser, at den gennemsnitlige salgstid for ejerlejlighederne i København-bydelen lyder på 53 dage.

Gevinst

Jores Okore kom selv til kvadratmeterne i 2014, hvor ejendommen også stod færdig. Prisen lød på 2.750.000 kroner, og dermed kan den unge fodboldspiller hive en gevinst på 815.000 kroner hjem på det nylige salg.

Skal nogle af disse bruges på en ny bopæl i Aalborg, kan Jores Okore glæde sig over, at ejerlejlighederne i Aalborg i gennemsnit blev handlet for knap 20.500 kroner pr. kvadratmeter sidste år, hvilket ifølge Boliga.dk er cirka 12.000 kroner mindre pr. kvadratmeter, end lejlighederne i Valby blev solgt for.

