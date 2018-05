Vil du være kongen af det danske liebhavermarkeds sommer-edition, er det inden for nogle ganske få områder på den sjællandske nordkyst, du skal stille boligsigtet.

Når det er gjort, er det ligeledes nogle ganske få adresser, der køber dig adgang til kirsebærret på toppen af flødeskumskagen. En af disse adresser er Kystvej helt ud til havet i sommerbyen Hornbæk, hvor nogle af sommerhusmarkedets største handler gennem tiderne er foretaget.

Og nu lægger endnu et hus sig til den eksklusive statistik, skriver boligsitet Boliga.dk.

Salget af de senere års dyreste fritidshus er nemlig netop blevet tinglyst, og denne afslører, at det 227 kvadratmeter store Hornbæk-hus har skiftet hænder efter en handel til hele 17 millioner kroner.

Dermed er liebhaver-handlen, som ejendomsmægler Brix Westergaard har stået for, årets dyreste sommerhus-salg.

For beløbet har den nye ejer nu mulighed for at spendere ferier, forlængede weekender og forhåbentligt flere lune sommeraftener på egen matrikel direkte ud til stranden i et hus med havudsigt og syv værelser fordelt på to plan.

Høje priser i Hornbæk

Huset var senest udbudt til salg for 25 millioner kroner - men har i denne omgang også været på markedet under prisfaner væsentligt tættere på 30 millioner kroner.

Det har placeret liebhaverejendommen helt i toppen af det danske fritids-marked, hvor det nu er et hele 344 kvadratmeter stort sommerhus ved Udsholt Strand mellem Gilleleje og Tisvildeleje, der snupper den øverste plads på udbuds-podiet. Sommerhusets pris er 25 millioner kroner.

Sidste år var Hornbæk landets næstdyreste sted at købe sommerhus. Kvadratmeterne i kystbyen mellem Helsingør og Gilleleje gik i gennemsnit for godt 32.000 kroner stykket.

Det er kun overgået af Tisvildeleje på samme kyststrækning, der blandt andet har hevet sommerfolket til med uge 29-musikfestivallen "Musik i Lejet”. Her gik en gennemsnitlig sommerhuskvadratmeter sidste år for knap 36.500 kroner, viser tal fra Boliga.

