København har i mange år været bannerfører for den eksplosive prisudvikling på boligmarkedet.

Men sådan bliver det ikke i år.

Det er i hvert fald forventningerne fra landets ejendomsmæglere, der traditionen tro kommer med deres forudsigelser til boligpriserne- og salget i en såkaldt forventningsundersøgelse.

Her konkluderes det, at udviklingen for både huse og ejerlejligheder i hovedstadsområdet ikke vil kunne følge med resten af landet i hverken det kommende kvartal eller i hele 2024.

»Vi ved, at boligbyrden er ualmindelig høj i København. Derfor kan det være svært for folk i hovedstadsområdet at få enderne til at mødes,« som det lyder fra Ole Hækkerup, direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening, i en pressemeddelelse:

»Det sammenholdt med de nye vurderinger, som desuden gør det noget dyrere at købe i København by, ser ud til at sætte sig i boligsalget i det område.«

På landsplan forventer man videre 'højere priser og flere salg' af eksempelvis enfamiliehuse.

Mens det for ejerlejligheder lyder, at priserne om et år vil være »neutrale og peger dermed på en flad prisudvikling det kommende år«.

I undersøgelsen, hvor 313 ejendomsmæglere har afgivet svar, slår København omvendt markant mere negativt ud i forhold til resten af landet.

Her er hovedstaden eksempelvis alle steder ene om at slå voldsomt ud i 'meget lavere'-svarmuligheden, når det gælder forventninger til både salg og pris.

For enfamiliehuse lyder det i undersøgelsen, at »'i København skal man for eksempel ikke sætte næsen op efter højere priser«.

Det lyder også, at »priserne på ejerlejligheder i København vil ligge lavere om et år«.

Også i Aarhus forventes der dog ligeledes en vis stagnation for ejerlejligheder.