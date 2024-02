I tre år er F1-lånene steget.

Men ikke denne gang. Auktionen for den nye rente, der gælder fra 1. april, er slut, og det er endt med en rente på 3,58 procent for F1-lånene.

Før lå den på 3,62 procent. Dermed er der gode nyheder for boligejerne med dette lån.

»F1-lånerne kan efter tre års rentestigning nu endelig konstatere, at deres rente denne gang ikke stiger. Hvis man havde håbet på rentefald, er det naturligvis en streg i regningen, men positivt er det helt klart, at F1-renten ikke stiger yderligere efter flere års optur,« siger Brian Friis Helmer, privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank.

Forventningen for 2024 er, at renterne kommer til at falde efter de seneste års massive renteforhøjelser hos Den Europæiske Centralbank, ECB, og Nationalbanken.

»Men udsigten til rentenedsættelser vil også påvirke de hjemlige danske realkreditrenter i nedadgående retning. Det har allerede påvirket de fastforrentede lån, hvor vi er gået fra en rente på 5 procent til i dag 4 procent, mens altså også rentestigningerne på rentetilpasningslånene er bremset op,« fortæller han.

Det er dog et andet lån, som for tiden har vind i sejlene hos de danske boligejere.

F3-lånet vinder således frem.

Og det overrasker ikke Haris Coric, seniorøkonom i Realkredit Danmark.



»Sammenligner vi F3-renten i dag med for 3 måneder siden, så er den nede med 70 basispunkter. Dette svarer til en 'besparelse' for låntager på 7.000 kroner pr. lånt million. Besparelsen er omtrent den samme for F5-renten, mens den kun svarer til omtrent 4.000 kroner pr. lånt million for F1-renten,« påpeger han.