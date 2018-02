Der kræves ingen finere titel end boligejer for at være herre i husene her. Men kan man støve en mere nobel af fra slægtstræet, så vil den også gå ganske godt til ejendommene.

Det er nemlig de villaer, der har storslåede stuer, masser af unikke detaljer og en snert af gods.

Hvor man kan flytte ind i rammer, der vil kunne få de fleste til at stikke næsen i sky, mens de spankulerer rundt i de unikke boliger.

Boliga har samlet tre boliger med godsfornemmelser:

Kjellerup - pris: 1.895.000 kr.

Foretrækker man sin bolig med historie, så vil denne nok falde i ens smag. For den har i sin tid tjent som stationsbygning, så man kan finde den gamle ventesal med hvad der hører til af høje paneler og søjler.

Nu er den til salg og venter på, at der kommer en med en kærlig hånd til at føre den tilbage til standen fra dens storhedstid.

Nykøbing Falster - pris: 3.195.000 kr.

Lofter med rosetter og stuk. Høje paneler. Radiatorskjulere.

Rokokotoner må næsten være musikken, der passer til boligen her. For den store ejendom i det sydlige Danmark byder på mange af de detaljer, man også finder på landets slotte - og så er den totalrenoveret.

Viborg - pris: 4.575.000 kr.

Villa Breidablik. Har man kendskab til nordisk mytologi, vil man vide, at huset her deler navn med Balders bolig med et tag af sølv, der hviler på piller af guld.

Og selve huset har da også mange detaljer, der vil værdig for folk med guddommelig smag. Samtidig har det en historie som børnehjem og bolig for udstationerede Nato-generaler. Og nu er kan de mange hundrede kvadratmeter blive dine - huset er nemlig til salg.

