Det kan være med en vis ængstelse, at man iagttager bankrådgiveren taste ens økonomi ind i computeren, der spytter det max-beløb ud, man har til at købe sig et nyt hjem.

Og for langt de fleste vil en netop udbudt villa i københavnske Valby nok være så langt uden for rækkevidde, at den ikke engang kan skimtes i horisonten.

Herskabspalæet er nemlig sat til salg for 35 millioner kroner - det højeste beløb et hus nogensinde er sat offentligt til salg for i byen, og den næstdyreste villa, der i øjeblikket er udbudt i Københavns Kommune. Det skriver boligsiden Boliga.

Det er selvfølgelig også en unik villa, der netop nu pynter på udbudslisterne. Den er på 530 kvadratmeter plus kælder - og det er kvadratmeter af en særlig slags:

»Præsentabel hall med smukt trappeforløb, imponerende højloftede stuer med pejse og flere gode værelser«, lyder det fra liebhavermægleren Claus Borg & Partner, der har huset udbudt til salg.

Storbypalæ

Men selvom det er et palæ fra 1917, så kommer man til at bo midt i det pulserende storbyliv. Carlsbergbyen ligger nemlig lige i nærheden, ligesom man er nær bydele som Vesterbro, Frederiksberg og selvfølgelig selve Valby.

Det kræver dog enten en godt polstret bankbog eller et særdeles vellønnet job at komme i nærheden af skødet på pragtejendommen. Til gengæld bliver man ikke den eneste nyslåede husejer i kvarteret.

134 huse blev der ifølge Boliga solgt i Valby sidste år - men langt de fleste er sluppet lidt billigere end den, der kommer til at blive den nye konge af det Valby'ske boligmarked.

I gennemsnit kostede husene nemlig 38.909 kroner pr. kvadratmeter - mens den netop udbudte herskabsbolig med de mange detaljer er sat til salg for 66.037 kroner kvadratmeteren.

Se alle billederne af herskabsvillaen her.