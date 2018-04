En af Danmarks mest eksklusive rækkehus-adresser er på udkig efter en ny beboer - med en solid opsparing.

Dronningens nære veninde Susanne Heering har nemlig - som mange andre - brugt påsken på at sætte sit 222 kvadratmeter store Hellerup-hjem til salg.

Adressen hedder Sundvænget og ligger mellem Strandvejen og Øresund. Og her har der i løbet af de seneste ti år ikke været udbudt noget til salg for under 9,5 millioner kroner, viser oplysninger fra Boliga.dk.

Og Heerings enderækkehus er ingen undtagelse.

På prisskiltet står der nemlig 28,5 millioner kroner, hvilket ikke bare giver hver enkel kvadratmeter en gennemsnitlig udbudspris på den gode side af 100.000 kroner, det gør også huset til landets for øjeblikket dyreste udbudte rækkehus.

Til gengæld får man også et hjem, hvor alt ifølge ejendomsmæglerkæden Ivan Eltoft Nielsen, der har huset til salg, “fremstår i tiptop stand”. Huset, der fordeler sig på fire etager, er nemlig gennemrenoveret, og så har det også kig til Øresund.

Ingen nærmere introduktion

Har man skævet bare en anelse til toppen af det danske boligmarked, kommer det nok ikke som den helt store overraskelse, at Heering residerer netop her.

Området er nemlig traditionelt blandt landets mest eksklusive. Og kigger man på de fem danske adresser, hvor husene har de højeste offentlige vurderinger, ligger de alle indenfor en tyve minutters spadseretur fra Heerings rækkehus.

Susanne Heering er balletskoleejer og var gift med erhvervsmanden Peter Heering, der døde i 2015. Også han var nære venner med den royale familie.

Ægteparret købte rækkehuset på Sundvænget i 2011, den gang lød prisen ifølge oplysninger fra Boliga på 12 millioner kroner.

