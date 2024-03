»Det kan nok give grå hår nogle steder. Også hos danske boligejere.«

Sådan lyder det fra Sydbanks cheføkonom Søren Kristensen kort efter de seneste tal for den amerikanske inflation er blevet offentliggjort.

Tallene er nemlig ikke landet helt som ventet. Således viser de nye tal for forbrugerpriserne i USA at inflationen er steget 3,2 pct i februar mod de ventede 3,1 pct.

Dermed kan en rentesækning fra den amerikanske centralbank, Fed, fortsat befinde sig et godt stykke ude i fremtiden - og vurderingen fra Søren Kristensen er, at det tidligst bliver til sommer.

»Vi har meget svært ved at se de gode argumenter for, at Fed skulle kunne sætte renten ned på den korte bane. Vi hælder til, at det tidligst bliver til sommer, selvom det kan skuffe nogle af dem, der håber på lavere renter allerede nu,« skriver han i en kommentar.

De friske inflationstal har været udråbt som ugens vigtigste nøgletal, fordi de kan give et fingerpeg om, hvornår vi får det første rentefald i USA. Det skyldes ikke mindst, at den amerikanske inflation kan påvirke renterne og udviklingen i Europa, herunder Danmark.

Alt er dog ikke helt skidt. Cheføkonomen hæfter sig ved, at kerneinflationen er faldet en smule sammenlignet med januar, og derudover mener han, at vi langt henad vejen herhjemme bør glæde os over, at inflationen i USA trods alt er faldet markant samtidig med at økonomien har det udmærket.

»Det vil mange danske virksomheder også glæde sig over, da USA lige nu er vores største eksportmarked. Til gengæld ærgrer investorerne sig og vi ser renterne stiger ganske kraftigt på dagens tal,« lyder det fra Søren Kristensen.

Kerneinflationen, der er fratrukket energi- og fødevarer, faldt i februar til 3,8 pct. fra 3,9 pct. i januar.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

