Danske boligejere med variabelt forrentede flekslån kan godt begynde at folde hænderne og vende ansigtet mod Frankfurt.

For marts kan blive en afgørende måned for, hvor store eller små terminerne på boliglånet bliver i 2024.

Som titusindvis af andre boligejere med korte flekslån ser jeg - Euroinvestors og B.T.s nye boligredaktør - frem til torsdagens rentemøde i Den Europæiske Centralbank (ECB) med tilbageholdt åndedræt.

For når den på en gang knastørre og karismatiske centralbankchef Christine Lagarde træder op på podiet og åbner munden, vil hendes ord bogstavelig talt sætte sig i min - og sikkert også din - privatøkonomi i forholdet 1:1.

I hvert fald tæt på. Lidt skræmmende. Meget sandt.

Sænker Lagarde renten, er der flere penge til det sjove. For mange flekslånere kan den franske centralbankchef reelt afgøre, om den næste ferie går til Maribo eller Mauritius.

Tidligere i denne uge bragte vi på Euroinvestor og B.T. en artikel, der med al tydelighed illustrerede, hvor stor betydning Christine Lagarde har for danske flekslånerne.

Sidder man med et Kort Rente-lån i varianten uden afdrag, der får ny rente hvert halve år, vil man kunne skære knap 1.000 kroner af den månedlige ydelse efter skat for hver lånte million kroner, hvis Nordeas renteprognose for 2024 og 2025 kommer til at holde stik.

Hvis man som jeg bor i København, er det ikke usædvanligt at have et lån på tre millioner kroner eller mere, og så kan man altså skære over 30.000 kroner af den årlige ydelse på realkreditlånet, hvis Nordeas og andre storbankers renteprognoser holder vand.

Prognoserne bygger på en forventning om, at Christine Lagarde torsdag vil proklamere, at det stadig er lidt for tidligt at sænke renten nu og her.

Der er fortsat for meget damp under kedlerne i europæisk økonomi, hvor et højt lønpres og et stramt arbejdsmarked - som vi i den grad også bidrager til fra dansk side - gør det svært at banke inflationen ned til målet på to procent.

Men, for der er et men. Rentepolitik handler om timing. Tøver Christine Lagarde for længe med at sænke renten, risikerer hun at sende europæisk økonomi ud i en (for) hård landing. Det ønsker hun for alt i verden ikke.

Derfor vil hun ifølge de danske storbanker og markedet med stor sandsynlighed signalere, at der er ved at komme styr på inflationen med det nuværende renteniveau, og at der nu bliver lagt i kakkelovnen til den første rentesænkning hen over sommeren, og at flere vil følge som perler på en snor.

Går det som Nordea og de andre storbanker prædiker, kan danske boligejere med flekslån se frem til tre rentesænkninger fra ECB i år og yderligere fire næste år.

Jeg folder hænderne - men holder et øje på klem og skæver til den jordiske virkelighed.

For bankernes prognoser har før taget grueligt fejl.

Så et godt råd herfra, inden du bestiller ferien til Mauritius: Du skal aldrig - som i A.L.D.R.I.G. - knytte din privatøkonomi op på tro, håb og prognoser, men forholde dig til den skinbarlige virkelighed.