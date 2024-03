Danskernes lyst til at købe bolig er rekordlav, viser friske tal fra brancheorganisationen Finans Danmark.

Således blev der i februar blot udstedt 11.056 lånetilbud til boligejere og virksomheder, hvilket er det laveste i statistikkens historie, der løber 28 år tilbage.

Kigger man alene på lånetilbuddene givet til ejerboliger og fritidshuse, hvor statistikken går tilbage til 2017, er billedet det samme.

Det er særligt omkring hovedstaden, at købsinteressen er faldet – faktisk så meget, at boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit kalder udviklingen for »bemærkelsesværdig«.

428 lånetilbud i forbindelse med køb af ejerboliger i København By og København Omegn blev det til i februar. Det er en tand mere end i januar, hvor tallet lød på 406, men Lise Nytoft Bergmann tøver ikke med at kalde faldet for »heftigt« sammenlignet med månederne inden nytår.

Her lød antallet af lånetilbud på 1.202 i november og 1.205 i december.

Årsagen er ifølge boligøkonomen den nye boligskattereform, der gjorde det muligt for købere før årsskiftet at opnå en skatterabat.

»Hvis boligen blev overtaget inden nytår, havde ejeren mulighed for at opnå en skatterabat, hvis de samlede boligskatter steg, og derfor er det ikke overraskende, at det er i København og omegn, at interessen for at låne penge til et boligkøb er bremset hårdest op,« siger hun i en kommentar.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

