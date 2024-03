EU-landene er nødt til at hjælpe den europæiske bilindustri med gigantiske milliardinvesteringer i de kommende 10 år.

I et åbent brev til EU-medlemslandenes lovgivere opfordrer Renault Groups CEO Luca de Meo til, at man addresserer en 'ubalance i konkurrencen' med Kina og USA for at sikre den europæiske bilindustris fremtid.

Det rapporterer Automotive News Europe.

»Vi ser voksende tegn på svaghed, som kan give anledning til reel bekymring, hvis der ikke gøres noget,« skriver Luca de Meo i det 20 sider lange dokument.

Luca de Meo mener, at de europæiske bilproducenter er under pres fra både USA og Kina – på flere fronter.

»Kina styrer, USA stimulerer, og Europa regulerer,« opsummerer han ifølge mediet.

Derfor foreslår Luca de Meo, som også er formand for de europæiske bilproducenters lobby-organisation ACEA, at man sætter fart på den europæiske udskiftning af ældre biler med nyere ved hjælp af en ny 10-årig 'Marshall-plan'.

Dermed refererer Luca de Meo til den enorme økonomiske hjælp, som USA ydede til Europa efter Anden Verdenskrig.

Renault Groups CEO Luca De Meo til motorshow i Genève i februar. Foto: Martial Trezzini/AP/Ritzau Scanpix

Renault-bossen mener, at en kæmpe fond kan hjælpe med omfordeling af penge til investeringer i nye teknologier og i elbiler, og på den måde forventer han, at EU-landene samtidig vil kunne nedbringe udledningen af CO2 massivt.

I begyndelsen af marts indførte EU med øjeblikkelig virkning registrering af import af elbiler produceret i Kina.

Eksperter forventer, at det sker forud for en massiv forhøjelse af told på netop kinesisk producerede elbiler til Europa fra 10 procent til mellem 20 og 25 procent.

Analytiker Rune Thyge Johansen fra Danske Bank vurderede ved den lejlighed over for B.T., at en sådan toldforhøjelse kan betyde markante prisstigninger på kinesisk producerede elbiler.

De biler, der i dag koster 250.000 kroner, vil stige med mellem 10.000 og 30.000 kroner, mente Rune Thyge Johansen.

»Det er stadig teoretisk, men hvis man regner med samme proportioner, kan det betyde, at en Tesla, der er produceret i Kina, som i dag koster 375.000 kroner, kan stige med 15.000 – 45.000 kroner,« siger Rune Thyge Johansen.