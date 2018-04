Den britiske boksestjerne Amir 'King' Khan gjorde fænomenalt comeback efter to år, da han lørdag aften slog canadiske Phil Lo Greco på lynknockout efter 39 sekunder i London.

»Khan er tilbage. Jeg ville bevise noget. Jeg trænede til en kamp over 12 omgange. Min håndkoordination er meget skarp. Jeg så, at jeg havde rystet ham med mit venstre hook,« sagde Amir Khan i ringen efter kampen.

Amir Khan havde ikke bokset siden det uhyggelige nederlag på knockout til den mexicanske boksestjerne Saul 'Canelo' Alvarez. Men der var ingen 'ringrust' at spore hos den 31-årige brite.

Kamplederen stopper kampen efter 39 sekunder, efter Phil Lo Greco er slået i gulvet to gange af Amir Khan. Foto: ANDREW COULDRIDGE Kamplederen stopper kampen efter 39 sekunder, efter Phil Lo Greco er slået i gulvet to gange af Amir Khan. Foto: ANDREW COULDRIDGE

Tværtimod. Han slog Phil Lo Greco i gulvet to gange på under et minut. Først gang efter 15 sekunder og senere definitivt efter 39 sekunder, der tildelte ham en sejr på teknisk knockout.

»Jeg er tilbage med et brag. Lige nu er jeg en bokser, der bokser i 147 pund-vægtklassen. Mit mål er at vinde endnu en VM-titel,« sagde Amir Khan.

Amir Khans rekordliste byder på 32 sejre og fire nederlag. Han er tidligere verdensmester i de store bokseforbund WBA, WBC og IBF.