Den danske bokseverdensmester Dina Thorslund går nu efter de helt store kassekampe i udlandet på den helt store scene.

Hidtil har WBO-verdensmesteren i super-bantamvægt mest gjort sig på hjemmebanen i Struer.

Men nu søger den hårdtslående Dina Thorslund mod udlandet, hvor de sidste mål i boksekarrieren skal indfries.

Derfor har Dina Thorslund skrevet kontrakt med det internationale management-bureau, MTK Global.

Det fortæller Dina Thorslunds træner Thomas Madsen

»Det er for at åbne døren til de helt store kampe og de store promotorer rundt om i verden. Og det har MTK musklerne til,« siger han til B.T.

»Dina vil gerne ud at opleve noget. En kamp i England eller i USA er det, hun gerne vil. Det er der, de store kampe er, og så mange år har Dina heller ikke tilbage i sig længere,« fortsætter Thomas Madsen.

Dina Thorslund har længe været sat i forbindelse med en kamp mod sin danske rival Sarah Mahfoud.

Den kamp ser dog ikke ud til at blive til noget lige med det samme. Men det er fortsat håbet, at de to danske verdensmestre skal mødes på et tidspunkt.

»Det er en kamp mod Mahfoud, vi alle sammen håber sker på et tidspunkt. Men det her med MTK gør det ikke mere besværligt,« siger Thomas Madsen med henvisning til, at Thorslunds tidligere promotor Team Sauerland og Mogens Palle, som repræsenterer Mahfoud, ikke kan udstå hinanden.

Dina Thorslund er dog fri af Team Sauerland, og derfor er planen, at danskeren skal sælges ind på internationale stævner hos eksempelvis den engelske gigant fra Matchroom og promotor Eddie Hearn.

»Vi har ingen konkrete navne lige nu, men det handler om at komme ind hos de store promotorer og stævner, og det er MTK allerede godt i gang med,« siger Thomas Madsen.