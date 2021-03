Tyson Fury mod Anthony Joshua. Det er en kamp, som hele bokseverdenen uden tvivl ønsker at se.

En officiel dato er dog ikke lige om hjørnet. Det fortæller 32-årige Tyson Fury i et interview. Det skriver Daily Mail.

»Indtil jeg har haft en kamp, en konkret dato og en helvedes masse penge i min lomme, så er der ingen kamp,« lyder det eksempelvis fra bokseren.

Han understreger samtidig, at der foregår en masse ting bag kulisserne, som offentligheden slet ikke kender til.

32-årige Tyson Fury. Foto: PHIL NOBLE Vis mere 32-årige Tyson Fury. Foto: PHIL NOBLE

Og selv om en kommende kamp ikke er usandsynlig, så har Tyson Fury sat træningen på pause for at nyde livet for en stund.

»Jeg har stoppet min træning og taget på ferie. Her drikker jeg otte, 10 eller 12 store øl om dagen. Jeg spiser dog ikke så meget, så jeg får mine kalorier gennem alkohol.«

Nyhederne lige nu er ikke gode for verdens boksefans, men Tyson Fury slutter dog af med en god en af slagsen.

»Skal jeg kæmpe mod Anthony Joshua lige nu? Nej. Tror jeg, det kommer til at ske? Ja, fordi det er nødt til at ske.«

Daily Mail skriver afsluttende, at der er nogle alarmklokker, der ringer, når Tyson Fury begynder at indtage alkohol igen. Ham kæmpede nemlig mod depression i 2015, hvor han endte i et stort forbrug af alkohol samt narkotika.

Englænderen har ikke bokset, siden han slog Deontay Wilder, hvilket er mere end et år siden.