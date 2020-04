Man skal ikke gå ned på snask, når man er tvunget til at blive indendørs under en corona-krise.

Det må have været tanken, da den engelske bokse-verdensstjerne Tyson Fury forleden skulle bestille pizza.

For 'The gypsy king' holdt sig absolut ikke tilbage, da aftensmaden skulle bestilles hjem.

Regningen lød på 557 pund - det svarer til hele 4.775 kroner. En engelsk fotograf fangede øjeblikket, da et forpustet pizza-bud leverede stakkevis af pizzaer og spandevis af kylling foran Tyson Furys hoveddør. Tryk på billedet i tweetet

FOOD FIT FOR A KING



Tyson Fury staged a heavyweight Easter lockdown with his family by ordering in a gut-busting £557 food delivery. The Gypsy King and reality TV star missus Paris isolated in style with a mountain of pizza and top-quality nosh. pic.twitter.com/w4FYZyXWAm — Lilian Chan (@bestgug) April 13, 2020

Tyson Fury skal dog heller ikke tænke på økonomien, når han skal bestille mad. Den flamboyante og farverige boksestjerne tjente nemlig over 250 millioner kroner, da han i februar vandt over rivalen Deontay Wilder.

Det vurderes, at Tyson Fury alt i alt er god for omkring 900 millioner kroner. Så sværvægteren behøver ikke overveje, om der er råd til en ekstra Hawaii-pizza, når der skal bestilles aftensmad.

31-årige Tyson Fury er kendt for sine farverige pressemøder. Eksempelvis mødte han op i Batman-kostume - og tævede løs på en mand forklædt som Jokeren - forud for braget mod Wladimir Klitschko i 2015.

Og efter sine sejre har han også en tradition for at synge en sang i ringen. I februar var det klassikeren 'American Pie', der kom under kærlig behandling af Tyson Fury.