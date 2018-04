Det er ikke nok for stjernebokseren Deontay Wilder at slå en modstander ud. En dag vil han gerne slå én ihjel i ringen.

Så chokerende en påstand er han kommet med over for mediet The Breakfast Club.

»Jeg vil have en krop på mit CV. Det vil jeg,« siger WBC sværvægtsverdensmesteren, der har knockoutet 39 af sine 40 modstandere og er ubesejret.

Amerikaneren bliver kaldt 'The Bronze Bomber (bronzebomberen, red.)' i ringen, og det er ham, Deontay Wilder refererer til, siger han.

»Det er bronzebomberen. Det er det, han vil have. Jeg fortæller altid, at når jeg er i ringen, der er jeg bronzebomberen. Med ham, der er det helt skørt. Der er jeg virkelig ligeglad. Der bliver alt omkring mig ændret. Jeg bliver ikke nervøs, jeg bliver ikke bange, jeg får ikke sommerfugle i maven. Der har jeg ingen følselser for den mand, jeg kæmper mod,« siger Deontay Wilders i interviewet.

De skrækkelige citater kommer i kølvandet på den britiske bokser Scott Westgarths død.

I februar fik han det dårligt under et tv-interview efter sin sejr over Dec Spelman i Doncaster Dome, og få timer senere døde Scott Westgarth.

Udtalelsen fra Deontay Wilders har da også fået folk op af stolen.

EDDIE HEARN "DISGUSTED" DEONTAY WILDER' WANTS TO KILL SOMEONE IN RING FOR HIS RECORD!







— Michelle Joy Phelps (@MichellePhelps) 1. april 2018

I can't believe what Deontay Wilder said this week about wanting to kill someone in a boxing ring he should be stripped of his @WBCBoxing title there is no place for someone like that in this sport — Rob (@Robunited7) 1. april 2018

Også WBC-præsidenten Mauricio Sulaiman.

»Det er ikke acceptabelt, og WBCs disciplinærkomité vil se nærmere på det. Jeg har kendt bronzebomberen i lang tid. Jeg respekterer ham og tror ikke på, at han kunne finde på at sige, at han vil dræbe nogen i ringen,« skriver han på Twitter.

Ikke desto mindre har han sagt det, og han gentager det flere gange. Lige her.