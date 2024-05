Dina Thorslund vil ikke bare vinde boksekampen mod Seren Cetin. Tyrkeren skal have "på munden", siger hun.

Det kan måske nok betale sig for Seren Cetin at sætte tandbeskytteren ekstra godt fast i lørdagens kamp mod Dina Thorslund.

I hvert fald har bokseren fra Holstebro ingen intentioner om at gå forsigtigt til værks mod den tyrkiske udfordrer.

- Det er altid rart at komme i ringen, men jeg har lidt et andet motiv den her gang, konstaterer hun.

I ringen i Royal Arena er Thorslunds to VM-bælter i bantamvægt på højkant. Men det er ikke det første, hun nævner som en motivation.

Snarere er det forløbet op til den kamp, de to skulle have bokset i februar, som nager hende.

Cetin rejste til Danmark med en flænge ved øjenbrynet, og først få dage før kampen blev det opdaget. Tyrkeren blev erklæret ukampdygtig, og det var nærmest umuligt at finde en afløser med så kort varsel.

Ifølge Dina Thorslund forsøgte den tyrkiske lejr desuden at få danskeren til at skrive under på, at der skulle bokses en kamp i Tyrkiet.

- Det var så ufint og ikke i orden, hvad de gjorde. Når du er en idiot, får du også på munden, siger hun.

Seren Cetin havde efter eget udsagn fået grønt lys til at bokse af en læge i Tyrkiet, men det gav Thorslunds lejr ikke meget for.

Derfor er den 30-årige verdensmester nu ekstra tændt.

- Det skal ikke være hul i hovedet-boksning. Men jeg stopper ikke, før dommeren stopper mig, eller hendes kindben eller knæ er i kanvassen.

- Før har jeg været en Flinke-Dina, som min træner siger. Hvis modstanderne er lidt rystede, tager jeg et skridt tilbage, men den her gang stopper jeg ikke, før der er nogen, der stopper det, slår hun fast.

Dina Thorslund er storfavorit til kampen og går ind i den københavnske arena som vinder af samtlige 21 professionelle kampe.

Også Seren Cetin har lutter sejre på cv'et, og Thorslund forventer da også en seværdig forestilling.

- Jeg tror, hun kommer med alt, hun overhovedet kan. Hun har alt at vinde, så jeg tror, det bliver en rigtig fed kamp, siger Thorslund.

/ritzau/