Årets største boksebrag er i fare, efter det kom frem tirsdag, at den mexicanske boksestjerne Saul 'Canelo' Alvarez er testet positiv i en dopingprøve.

Hans kazakhstanske modstander Gennady Golovkin, som er ubesejret verdensmester i fire forskellige bokseforbund, var i chok, da han først hørte nyheden.

»Min første reaktion var: Helt seriøst, mener du det virkelig?« sagde Gennady Golovkin, der havde set frem til den gigantiske omkamp den 5. maj i Las Vegas, i et interview til ESPN.

Det var to urinprøver fra den 17. og 20. februar, der viste spor af det forbudte stof clenbuterol, som i nogle lande, dog ikke i Danmark, bruges som astmamedicin.

Begge atleter er op til kampen blevet testet uanmeldt af den frivillige antidoping-organisation Voluntary Anti-Doping Association (VADA).

Gennady Golovkin er ubesejret i 38 kampe. Han har tre VM-titler i de store bokseforbund WBA, WBC og IBF samt en mindre IBO-titel. Derudover ligger han på andenpladsen på ESPN's 'pund for pund'-rangliste. Foto: Peter Cziborra Gennady Golovkin er ubesejret i 38 kampe. Han har tre VM-titler i de store bokseforbund WBA, WBC og IBF samt en mindre IBO-titel. Derudover ligger han på andenpladsen på ESPN's 'pund for pund'-rangliste. Foto: Peter Cziborra

»Det er forfærdeligt for sporten, at han er testet positiv. Jeg har stor respekt for sporten, fordi jeg elsker at være en del af en ren sport,« sagde Gennady Golovkin og fortsatte:

»Jeg bruger kun det naturlige - mælk, kød, frugt eller andet. Hvis du ikke tror på, at du kan konkurrere naturligt, så bruger du præstationsfremmende midler. Det er sindssygt, at han lige nu er testet positiv.«

Saul "Canelo" Alvarez viser musklerne til indvejningen inden sin kamp mod Julio Cesar Chavez, hvor han vandt sikkert på point. Ifølge ESPN er Canelo Alvarez den fjerdebedste bokser på tværs af alle vægtklasser. Foto: JOHN GURZINSKI Saul "Canelo" Alvarez viser musklerne til indvejningen inden sin kamp mod Julio Cesar Chavez, hvor han vandt sikkert på point. Ifølge ESPN er Canelo Alvarez den fjerdebedste bokser på tværs af alle vægtklasser. Foto: JOHN GURZINSKI

De senere år er mange mexicanske atleter blevet testet positiv for det medicinske præparat clenbuterol, som er fundet i kødvarer i Mexico.

Ifølge en pressemeddelelse vurderer VADA, at værdierne i Saul Alvarez’ positive test er inden for et interval, der kan forventes fra forureningen af kød.

Det er også det, som Saul Alvarez og hans promotor, Golden Boy Promotions, mener, der er sket denne gang.

»Jeg er en atlet, som har stor respekt for sporten. Det overrasker og irriterer mig, fordi det aldrig er sket for mig. Jeg vil stå til rådighed for alle de test, der kræves, for at afklare denne pinlige situation. Jeg stoler på, at sandheden vil sejre i sidste ende,« siger Canelo Alvarez i pressemeddelelsen.

Gennady Golovkin og Canelo Alvarez ses i en slagudveksling. Deres første kamp endte efter 12 underholdende omgange uafgjort. Foto: JOHN GURZINSKI Gennady Golovkin og Canelo Alvarez ses i en slagudveksling. Deres første kamp endte efter 12 underholdende omgange uafgjort. Foto: JOHN GURZINSKI

Atletikkommssionen i Nevada er i gang med en undersøgelse af sagen. Det er dem, der i sidste ende skal fælde en dom og vurdere, om Saul Alvarez er skyldig, og om det enorme boksebrag om fire VM-titler skal fortsætte som planlagt.

Det er også derfor, at Gennady Golovkin på nuværende tidspunkt lader tvivlen komme Saul Alvarez til gode.

»Jeg kender ham. Han er en ekstraordinær bokser. Jeg mener ikke, at han har brug for medicin eller præstationsfremmende midler for at klare sig godt,« sagde Gennady Golovkin.

Både Canelo Alvarez og Gennady Golovkin mente, at de havde gjort nok til at vinde kampen på point. Men to ud af tre sidedommere så kampen anderledes. Derfor endte den uafgjort. Foto: Joe Camporeale Både Canelo Alvarez og Gennady Golovkin mente, at de havde gjort nok til at vinde kampen på point. Men to ud af tre sidedommere så kampen anderledes. Derfor endte den uafgjort. Foto: Joe Camporeale

Den anerkendte ESPN-boksereporter Dan Rafael vurderer, at det er meget sandsynligt, at omkampen mellem Saul Alvarez og Gennady Golovkin alligevel finder sted. Der er alt for mange penge for spil, siger han.

Den første duel imellem kamphanerne endte uafgjort efter en meget underholdende affære over 12 omgange.