Lolenga Mock er igen klar til at bokse i Danmark, hvor han på kontroversiel vis er på kortet hos Team Sauerland.

Okay, det er i sig selv ikke kontroversielt at bokse hos den tyske promotor, men når man som Lolenga Mock har været hovednavnet hos rivalen Mogens Palle, så vækker det alligevel opsigt.

Lolenga Mock og Mogens Palles samarbejde sluttede pludselig tidligere i år på grund af uenighed om penge og vejen hen til Lolenga Mocks drøm om en VM-kamp.

Siden boksede Lolenga Mock en ekstremt tæt kamp i Tyskland mod den tyrkiske boksestjerne Avni Yildirim, som Lolenga Mock havde i store problemer. Alligevel tabte danskeren med mindst mulig margin på point, men det nederlag har ikke tæmmet den 46-årige boksers lyst til at gå i ringen.

Lolenga Mock har mange sejre og titler på rekordlisten. Han mangler dog en VM-titel. Foto: Henning Bagger

Lolenga Mock afslører nemlig over for B.T., at han er på kortet, når Team Sauerland afvikler det kommende Nordic Fight Night 19. januar i Struer.

»Jeg er meget glad for at kunne fortælle, at min næste kamp bliver 19. januar hos Team Sauerland i Struer. Modstanderen er ikke bekræftet endnu, men det bliver en kamp over otte omgange,« siger Lolenga Mock.

Han glæder sig til at bokse i Danmark igen, selvom Lolenga Mock selv kalder opgøret for en opvarmningskamp før en forhåbentlig større titelkamp senere i 2019.

»Jeg jagter fortsat min drøm om at blive verdensmester. Derfor er jeg også glad for, at jeg på den nye WBC-rangliste er rykket op som nummer 12 i verden i supermellemvægt,« fortæller Lolenga Mock.

Abdul Khattab gør 19. januar comeback ved Nordic Fight Night. Foto: Nils Meilvang

Han bokser dermed forkamp ved VM-stævnet i Struer, hvor Dina Thorslund skal forsvare sit WBO-verdensmesterskab mod tyske Alesia Graf.

Andre boksere i Struer bliver Dennis Ceylan, Abdul Khattab, Kem Ljungquist og Adam Bashanov.

Selvom Mogens Palle ikke længere har Lolenga Mock i folden, ligger den danske promotor ikke på den lade side.

I denne uge offentliggjorde Mogens Palle nyheden om, at 19-årige Oliver Meng kan se frem til en kamp om IBFs junior VM-titel i super weltervægt.

Oliver Meng var skarp i sin seneste kamp, hvor modstanderen hurtigt røg i gulvet. Nu får han en titelkamp. (Thomas Sjørup) Foto: Thomas Sjørup

Kampen bokses 18. januar på Oliver Mengs hjemmebane på Falster.

Det er Oliver Mengs blot femte kamp som professionel, siden han gik over fra amatørernes rækker.

På Falster kommer boksere som Sarah Mahfoud, Enock Povlsen og Ditlev Rossing også i kamp.

Dermed er der lagt op til to stærke, danske stævner i samme weekend i begyndelsen af det nye år.