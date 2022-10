Lyt til artiklen

Så gik lyset ud.

Deontay Wilder slukkede fuldstændig for Robert Helenius, da de to mødtes i ringen i Barclays Center i Brooklyn, New York.

Amerikaneren gik langsomt baglæns mod det ene hjørne, mens finnen gik fremad.

Men 'The Nordic Nightmare' vadede simpelthen lige ind i sit eget mareridt.

Knockout-kongen slog til igen.

Helenius trådte frem og slog efter maveregionen på Wilder, men amerikaneren har en livsfarlig højrehånd, som kun skal bruge få chancer for at stoppe en kamp.

Med otte sekunder tilbage af første runde slog han til, og så lå der en to meter høj finne på kanvassen.

Billederne, der lige nu går verden rundt, taler for sig selv, og der var ingen grund til at kamplederen skulle tælle ham ud - han var ude.

»Hvem er den næste?, spurgte Wilder og åbnede for enten at møde mesteren med alle VM-bælterne, Oleksandr Usyk, eller Anthony Joshua, som ukraineren slog på en split decision tilbage i august.

Wilder har nu en rekordlisten, der lyder på 43-2-1, hvoraf 42 af sejrene er kommet på knockout. Kun Tyson Fury har kunnet slå ham indtil nu.