Cirka 73.000 mennesker.

Det var så mange, der var samlet i AT&T Stadium i Texas i USA natten til søndag dansk tid.

Her var de mange mennesker samlet, fordi Canelo Alvarez og Billy Joe Saunders bragede sammen i en boksekamp.

Scenerne lignede noget fra før covid-19, og ESPN skriver da ligeledes, at det var den største forsamling af tilskuere, siden pandemien ramte USA i marts sidste år.

Foto: ED MULHOLLAND Vis mere Foto: ED MULHOLLAND

Og de fremmødte fans fik noget for pengene. Canelo Alvarez vandt kampen, fordi Billy Joe Saunders ikke kom ud til niende omgang efter at have modtaget et hårdt slag mod øjet.

Slaget var af så alvorlig karakter, at han blev kørt til hospitalet med ambulance efterfølgende, fordi man frygtede, at nogle knogler omkring øjet var brækket.

Folkene i britens ringhjørne sagde også, at han havde svært ved at se, efter han havde fået det fatale slag fra sin modstander.

Det var første nederlag for Billy Joe Saunders i karrieren, mens Canelo Alvarez nu har tre ude af fire bælter i vægtklassen super mellemvægt.

ESPN tilføjer, at der helt præcist var 73.126 tilskuere til kampen, og det er rekord til en indendørs boksekamp i USAs historie.

Den gamle rekord er fra 1978, hvor legenden Muhammad Ali var i ringen mod Leon Spike. Her var der 63.350 fans i arenaen.