De fleste ville formentlig løbe skrigende væk ved synet af 'den iranske Hulk.'

Men det gør Martyn Ford ikke. Han skal nemlig møde Sajad Gharibi – også kendt som 'den iranske Hulk' om lidt over 80 dage til sidstnævntes boksedebut.

Du har sikkert set billeder af Hulken før, der mildest talt ser… spektakulær ud.

Iraneren er blevet et hit på internettet på grund af hans vanvittige fysik, og det har 659.000 følgere fået øjnene op for på Instagram.

Only 86 days until the boxing debut of the Iranian Hulk.



Training camp looks like it’s going well. pic.twitter.com/DfOAtcZ785 — Corey Erdman (@corey_erdman) January 6, 2022

Bodybuilderen, der vejer på den gode side af 170 kilo, har også fået flere til at spærre øjnene op på netop dét sociale medie grundet nogle af hans aparte træningsvideoer frem mod opgøret 2. april i London.

Blandt andet viser et klip Sajad Gharibi i kamp mod fire mænd samtidig, hvor han på bedste James Bond eller Batman-manér bare ordner dem én efter en. Du kan se det her.

Videoen er ledsaget af teksten 'Arbejd hårdt i stilhed og lad succesen larme. Hey pretty boy, nyd dine resterende dage. Jeg kommer til London.'

Det skriver han med henvisning til Martyn Ford, som han altså møder om knap tre måneder.

Selv har Ford – der kaldes for 'Verdens uhyggeligste mand' – givet 'den iranske Hulk' igen.

'Jeg har absolut ingen idé om, hvad han leger, men jeg vil sige dette. Jeg træner for at afrive hoveder. Mentalt og fysisk vil jeg være klar til at eksplodere fuldstændig,' skriver han på Instagram.

'Jeg træner for at VINDE, jeg træner for en knockout og for at imponere og chokere folk.'

For snart seks år siden vakte den dengang 24-årige Sajad Gharibi opsigt, da han meldte sig ind i kampen mod Islamisk Stat.

