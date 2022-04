Han har set meget rædsel de seneste måneder, men ét syn bliver stadig ved med at hjemsøge ham.

For den ukrainske boksestjerne Wladimir Klitschko har nemlig været en stor del af hjemlandets kamp mod de russiske styrker, siden Rusland begyndte at invadere Ukraine.

Her har han sammen med sin bror – Kyivs borgmester Vitali Klitschko – været med til at kæmpe ved fronten mod russerne, og derfor har han været vidne til død og ødelæggelse de seneste uger.

Noget, der har sat dybe spor i den ukrainske superstjerne.

Wladimir Klitschko ved fronten. Foto: Efrem Lukatsky Vis mere Wladimir Klitschko ved fronten. Foto: Efrem Lukatsky

»Jeg har set torturerede og dræbte civile. Jeg troede ikke, mennesker kunne finde på at gøre den slags mod uskyldige personer, der intet har gjort,« siger Wladimir Klitschko torsdag til BBC.

Her kom han ligeledes med en bøn til verdens ledere, der lige nu kan se krigen i Ukraine udvikle sig minut for minut.

»Hvis du blot ser passivt til, mens det sker, så er du en del af den handling. Du støtter handlingen. I har de civiles blod på hænderne. I er nødt til at gøre noget og ikke bare lade det ske,« lyder det fra den tidligere verdensmester.

Det var i slutningen af februar, at den russiske præsident, Vladimir Putin, gav tilladelse til, at russiske styrker begyndte at invadere Ukraine.

Siden da har der været voldsomme kampe i gang. I sidste uge lød det dog, at russisk militær ville trække sig fra området omkring den ukrainske hovedstad, Kyiv.

Og lørdag lød det så, at ukrainske styrker havde generobret hele Kyiv-regionen.

Du kan følge udviklingen i Ukraine i B.T.s LIVE-blog lige HER.