Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den ukrainske bokser Maksym Galinichev har mistet livet under krigen i hjemlandet.

22-årige Maksym Galinichev vandt tilbage i 2018 sølv ved ungdoms-OL i den argentinske hovedstad. Buenos Aires.

Hans landsmand og skeleton-atleten Vladyslav Heraskevych bekræfter dødsfaldet, hvor han også slår fast, at Maksym Galinichev nægtede at deltage i europamesterskaberne i boksning i Armenien i maj sidste år.

»10. marts ofrede ungdoms-OL-sølvvinderen Maksym Galinichev sit liv i kampen for et uafhængigt Ukraine,« skriver Vladyslav Heraskevych på Twitter.

On March 10, silver medalist of the 2018 Youth Olympics Maksym Galinichev laid down his life for independent Ukraine



In the spring of 2022, Maksym refused to participate in the European Boxing Championship and volunteered for the airborne assault troops.



Glory to Heropic.twitter.com/xQQszWa0tG — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) March 22, 2023

Maksym Galinichev formåede også at vinde guld ved ungdoms-EM i 2018.

I sidste måned fortalte vicepræsidenten i Bokseforbundet i Ukraine, Oleg Ilchenko, til mediet Suspilne, at Ukrainske amatørboksere ikke må stille op til VM for kvinder og mænd senere i år.

Det skyldes, at Det Internationale Bokseforbund (IBA) besluttede sidste år, at russiske og hviderussiske boksere må deltage ved VM under eget flag og egen hymne.

Otte andre lande har også malgt at boykotte VM i boksning for kvinder i New Delhi i marts – heriblandt USA og Storbritannien. Flere af de otte lande vil også boykotte mændenes VM i Usbekistan i maj.