Den pensionerede verdensmester med tilnavnet 'Udyret fra øst,' Nikolai Valuev, kommer nu med meget opsigtsvækkende udtalelser om tortur af russere.

48 år er den tidligere russiske sværvægtsbokser blevet og han er nu gået ind i politik, hvor han er en del af Putins støtteparti Forenet Rusland og medlem af Ruslands parlament.

I et debatindlæg offentliggjort gennem det russiske statslige nyhedsbureau RIA skriver Nikolai Valuev:

»Ukraine bør i de igangværende forhandlinger med Rusland ikke skjule Kyiv-regimets forbrydelser. Selv nu, mens forhandlingerne ser ud til at være i gang mellem de to parter, fortsætter Kyiv med at gøre ting, der direkte modsiger deres angiveligt fredelige udtalelser,« skriver den tidligere verdensmester i sværvægtsboksning i indlægget.

Foto: Christof Stache Vis mere Foto: Christof Stache

I debatindlægget fremsætter han også flere påstande, der angiveligt skulle tyde på, at ukrainske myndigheder ikke ønsker fred. Her hævder han blandt andet, at civile russiske søfolk er blevet holdt fanget af Ukraine.

Hændelsen, som Nikolai Valuev hentyder til, var i sidste uge, hvor 11 russiske civile sømænd blev reddet nær den ukrainske Sortehavsby Odessa. Her blev de udvekslet med 19 civile ukrainske sømænd, som Rusland havde anholdt, ifølge den ukrainske vicepremierminister Irina Vereshchuk.

Nikolai Valuev kommer også med påstanden om, at Ukraine torturerede russere under krigen i Donbas i 2014.

»Jeg kan ikke glemme de beviser, der blev fremlagt dengang. Der var billeder fra de ukrainske sikkerhedsmyndigheders frygtelige fængsler i Mariupol-lufthavnen, hvor de, der kæmpede for Donbas frihed, blev tortureret og dræbt. Alle disse fakta passer ikke ind i billedet af fredsforhandlinger med det ukrainske regime,« hævder Valuev i debatindlægget.

Foto: ALEXANDER NEMENOV Vis mere Foto: ALEXANDER NEMENOV

Baggrunden for disse påstande er ukendt, men ekspert i politik og administration ved OsloMet (Oslo Metropolitan University, red.) Jørn Holm-Hansen er ikke overrasket over den tidligere verdensmesters påstande:

»Valuev er en af ​​flere berømte russere, der konstant optræder i forskellige kampagner for den russiske præsident. Han har alle de nødvendige kvaliteter, inklusive hans karakteristiske udseende. Han er en af ​​flere kendisser, som Putin soler sig i herligheden af, siger Jørn Holm-Hansen til Dagbladet.

Den frygtindgydende russer havde i sin storhedstid en kampvægt på intet mindre end 140 kilo og den enorme tidligere bokser er 213 centimeter høj. I sin professionelle karriere boksede han 53 kampe, hvoraf han vandt de 50 af dem – 34 af disse var på knockout.