Den engelske sportsvært hos landsdækkende SkySports, Anna Woolhouse, taler ud om modbydelig mobning på de sociale medier.

Det kan være en hård omgang at være et kendt ansigt på tv foran millioner af seere verden over.

Det har den kendte, engelske sportsvært Anna Woolhouse oplevet på egen krop.

Nu står hun frem i podcasten 'Off the Canvas', hvor 34-årige Anna Woolhouse fortæller om den ondskabsfulde mobning, hun bliver udsat for på de sociale medier.

About last night #BrookZerafa #boxing @SkySportsBoxing pic.twitter.com/GXfDVjwO7W — Anna Woolhouse (@woolyanna) 9. december 2018

Anna Woolhouse er især kendt som vært på SkySports' boksesendinger, som også kan følges hos danske Viaplay. Her toner hun frem, altid veloplagt, og guider seerne gennem boksekampene i selskab med ekspertkommentatorer som de tidligere verdensmestre Johnny Nelson og Carl Froch.

Sidstnævnte er i Danmark kendt for to dramatiske VM-brag mod Mikkel Kessler med én sejr til hver.

Anna Woolhouse afslører nu, at hun oplevede sit livs tragedie, da hun for fire år siden mistede sin bror i en tragisk busulykke på en ferie i Malaysia.

Sorgen er stor for hele familien, der fortsat er ved at finde sig selv efter tabet af Anna Woolhouses bror.

Over the past couple of days I’ve experienced some of the down sides to social media. It saddens me people hide behind their keyboards actively going out their way to say vile comments. Trolling is unacceptable and there should be consequences for their actions. Rant over pic.twitter.com/pdV9AeMU8W — Anna Woolhouse (@woolyanna) 30. juli 2018

Desværre fandt den tragiske historie også vej til især det sociale medie Twitter, hvor Anna Woolhouse begyndte at få modbydelige beskeder fra anonyme brugere.

»Jeg vil gerne gøre det klart. Jeg har intet imod, at folk har en mening om mig. Folk har lov til at kommentere på, om de kan lide mig, eller om jeg er god til mit job,« begynder Anna Woolhouse og fortsætter:

»Når du arbejder i den her branche, er du nødt til at acceptere sådan noget. Men der, hvor jeg trækker en streg, er, når de her 'trolde' bliver personlige og siger ting om min familie.«

»De skrev ting som, at 'din bror dræbte formentlig sig selv på grund af dig', eller at de håber, at jeg også vil dø. Det er forfærdeligt. Derfor har jeg følt trang til at stå frem og fortælle om det her,« konstaterer hun.

Fluorescent Friday #stretch #neon #gym #friday #fitness #fitfam #instafit #strongnotskinny #activewear pic.twitter.com/4InPLeIJfg — Anna Woolhouse (@woolyanna) 9. november 2018

Anna Woolhouse bruger især Twitter til at smide billeder ud i offentligheden, hvor hun træner i fitnesscentret. Og det har tilsyneladende bragt sindende i kog ude bag skærmene hos visse personer.

»Jeg ved, at man skal have hud som et næsehorn i det her job. Men jeg er også bare et menneske med følelser. Noget måtte blive gjort, og det har jeg gjort,« siger Anna Woolhouse, som håber, at mobningen i fremtiden kan undgås.

»Jeg har overvejet at droppe Twitter, men så ville jeg lade dem vinde. Og hvorfor skulle jeg ikke kunne lægge fotos ud og sige, hvad jeg vil.

»Det er jo hele ideen med sociale medier, men folk skal ikke have lov til at sige så sårende ting,« siger hun.