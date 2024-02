Ændring i sidste øjeblik.

Bokseren Dina Thorslund skal have ny modstander til lørdagens kamp i Royal Arena.

Den ubesejrede tyrker Seren Cetin ankom til Danmark, men får ikke lov at komme i kamp mod verdensmesteren Dina Thorslund.

Udfordreren havde en flænge omkring øjet, som gik op for en uge siden, og da hun blev tilset af læger i Danmark stod det klart for det danske bokseforbund, at det ville være for risikabelt at sende hende i ringen lørdag aften.

Dina Thorslund er indehaver af to af de fire store VM-titler. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Dina Thorslund er indehaver af to af de fire store VM-titler. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Cetin holder ifølge tyrkiske medier hovedet højt og agter at vende tilbage mod danskeren.

I stedet skal Thorslund op mod den 38-årige spanier Mary Romero, der har været europamester ved flere lejligheder. Hun forberedte sig til at en kamp i april og sprang til i sidste øjeblik.

Nu skal der kæmpes for at ramme den rette vægt for spanieren, der har ni sejre og fire nederlag på cv'et.

Kampen kan ses på BT.dk i samarbejde med Pluto TV.