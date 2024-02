I december 2019 boksede Mikaela Lauréns sin seneste kamp, men nu laver den syvdobbelte verdensmester et overraskende comeback som 48-årig - endda i Danmark.

Hun vandt 32 profkampe i karrieren og tabte kun seks gange, bl.a. da hun gik efter alle VM-bælterne i 2017 mod norske Cecilia Brækhus.

Nu gør Mikaela Laurén comeback som 48-årig, når hun indtager Royal Arena 24/2 til Danish Fight Night, hvor også den ubesejrede danske verdensmester Dina Thorslund skal i ringen.

»Det faktum, at Danish Fight Night skal foregå i spektakulære Royal Arena, får mig også til at føle mig endnu mere motiveret. Jeg elsker at konkurrere ved store begivenheder med mange tilskuere, og jeg kommer nok til at føle mig som lidt af en rockstjerne,« lyder det i en pressemeddelelse.

Comeback-modstanderen er endnu ikke fastlagt for svenskeren. Foto: TT News Agency/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Comeback-modstanderen er endnu ikke fastlagt for svenskeren. Foto: TT News Agency/Reuters/Ritzau Scanpix

Pausen var nødvendig, fortæller den svenske fighter.

»Sagen er den, at jeg er fortsat med at bokse, siden jeg stoppede. Jeg ville aldrig rigtig stoppe, jeg følte mig aldrig helt færdig. Men det var 'få børn eller fortsæt med boksning', og længslen efter børn var større,« siger hun til Aftonbladet.

I 2021 fik hun datteren Nikita.