Musa Askan Yamak var en ubesejret bokser i sine otte professionelle kampe, og han vandt både europæiske og asiatisek sværvægtstitler.

Men under en kamp mod Hamza Wandera fra Uganda ved et boksestævne i nærheden af den tyske by München, gik det desværre helt galt for den 38-årige tyske bokser.



Efter at have modtaget et kraftigt slag i anden runde, vaklede Musa Askan Yamak. Da han rejste sig efter pausen mellem anden og tredje runde, kollapsede bokseren pludselig inde i ringen. Det skriver flere medier, heriblandt RT og Aftonbladet.

Den 38-årige bokser havde fået hjertestop, og der spredtes herefter panik blandt trænerne og tilskuerne i boksehallen. Ifølge tyske Bild blev publikum vist ud af arenaen, hvorefter der kom familiemedlemmer op til Yamak og hjalp med at fjerne ringtovene og flytte publikums stole, så ambulancen kunne nå frem.

Tysk politi forklarer til Bild, at ambulancen blev forsinket på grund af menneskemængden ude foran boksehallen.

Da den 38-årige bokser nåede med ambulancen og blev kørt til det nærmeste hospital, stod hans liv ikke til at redde.

Musa Askan Yamak har tyrkiske rødder og kom til Tyskland som 12-årig. Han blev betragtet som en yderst talentfuld bokser, der dog først blev professionel i en sen alder.

Ifølge RT erobrede tyskeren WBF- og GBU-bælter efter en sejr mod Siarhei Huliakevich på knockout tilbage i november sidste år.