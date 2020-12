Floyd Mayweather trækker 20. februar boksehandskerne på igen for at møde Youtube-stjernen Logan Paul.

Den amerikanske bokselegende Floyd Mayweather gør comeback i februar, når han skal bokse en opvisningskamp mod Youtube-stjernen Logan Paul.

Det oplyser den tidligere verdensmester på sin Instagram søndag.

Mayweather stoppede officielt karrieren for tre år siden som ubesejret med 50 sejre i 50 kampe. I december 2018 var han for en stund tilbage for at kæmpe mod den japanske MMA-stjerne Tenshin Nasukawa.

Amerikanerens seneste professionelle kamp fandt sted i august 2017, hvor han besejrede en anden MMA-kæmper i form af irske Conor McGregor, der fik sin professionelle boksedebut i den meget omtalte kamp.

Floyd Mayweather oplyser, at kampen mod Logan Paul finder sted 20. februar.

Det er endnu uvist, hvor kampen skal bokses og under hvilke regler.

I sidste måned antydede Mayweather på sin Instagram, at han planlægger at bokse en kamp i Japans hovedstad, Tokyo, i 2021.

Youtube-stjernen Logan Paul har kun bokset to kampe tidligere. Begge mod en engelsk Youtube-entertainer ved navn Olajide Olayinka Williams Olatunji bedre kendt som KSI.

Den første kamp endte uafgjort, mens amerikanske Paul tabte den anden kamp.

De to boksekampe blev kritiseret af flere professionelle boksere og promotere, der mente, at det var en hån mod boksesporten at promovere en boksekamp mellem to Youtube-stjerner.

Kampene blev dog set af millioner af seere, og flere professionelle boksere som blandt andre verdensmester i sværvægt Anthony Joshua roste de to for at tiltrække et nyt publikum til boksesporten.

/ritzau/Reuters